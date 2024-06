90 anos de Cristina Tavares: uma mulher necessária

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste dia 10 de junho de 2024, uma ilustre pernambucana completaria 90 anos de vida. Maria Cristina de Lima Tavares Correia: jornalista diferenciada e primeira deputada federal eleita por Pernambuco.

Nascida em Garanhuns, no Agreste pernambucano, Cristina cresceu em uma família tradicional e favorecida financeiramente. Os pais eram proprietários do Sanatório Tavares Correia - que, mais adiante, transformou-se no conhecido Hotel Tavares Correia.

Terceira de quatro filhos, Cristina teve uma educação privilegiada para os padrões da época. Estudou na Faculdade de Filosofia do Recife e se formou em Línguas Neolatinas. Morou fora do País e se tornou fluente no inglês, espanhol e no francês.

Depois de se dedicar aos negócios da família, ao lado do irmão Paulo, na administração do hotel, Cristina encontrou no jornalismo uma possibilidade de ter um papel mais transformador para a sociedade.

Em Pernambuco, passou pelos principais veículos locais, sendo pioneira e rompendo barreiras, em um tempo onde as redações eram ocupadas predominantemente por homens.

Passou por este Jornal do Commercio, pelo Diário de Pernambuco, escreveu para a revista Visão, Jornal de Brasília e foi até correspondente internacional durante as eleições americanas. Em Brasília, para onde se mudou em 1975, se destacou como repórter, cobrindo o Congresso Nacional e como setorista do MDB. Na capital federal, aproximou-se de figuras importantes da política nacional como Ulysses Guimarães, Mário Covas e Franco Montoro.

O jornalismo abriu muitas portas para Cristina Tavares. Foi no exercício da profissão que conheceu e se aproximou de Dom Hélder Câmara, com quem nutriu uma relação de muita proximidade e amizade. As lutas de Cristina convergiam com as bandeiras defendidas pelo “Dom da Paz”.

Por sua fluência no francês e por conta do jornalismo, Cristina conheceu o filósofo Jean Paul Sartre e sua esposa Simone de Beauvoir. Durante a visita do casal ao Brasil, a jornalista pernambucana atuou como intérprete e desenvolveu uma relação de amizade.

Fruto da intensa convivência, surgiu o rumor de que ela tivera um romance com o mais importante intelectual europeu do período pós-guerra. Mas em vida, Cristina nunca revelou o que de fato aconteceu.

No jornalismo, Cristina Tavares encontrou o seu papel social e a ponte para a vida pública. Na política, encontrou o seu lugar.

Em 1978, recebeu do seu amigo e então deputado Fernando Lyra o convite para ser candidata à deputada federal. Também foi incentivada por Jarbas Vasconcelos, então presidente do MDB, que lhe garantiu legenda e votos, já que naquele ano ele seria candidato ao Senado. Aos dois incentivadores e amigos, Cristina sempre foi muito fiel e companheira.

A aposta de Fernando Lyra deu certo. Cristina foi eleita a primeira deputada federal por Pernambuco, em 1978. Na Câmara passou doze anos, sendo reeleita em 1982 e 1986. No seu último mandato, teve uma participação ativa na Assembleia Nacional Constituinte.

Em Brasília, Cristina também se destacou como deputada, respeitada e temida. Ao subir na tribuna para discursar, todos paravam para lhe ouvir. Era uma oradora que cativava quem a escutava. Sua vida pública foi marcada pela defesa de seus ideais. Nunca esteve envolvida em casos de corrupção.

Ao sair do MDB, foi uma das fundadoras da fundação Teotônio Vilela, que deu origem ao PSDB.

Em 1990, com aproximadamente 15 mil votos, não conseguiu se reeleger para seu quarto mandato na Câmara dos Deputados. Já lutando contra o câncer e sem mandato, Cristina travou uma grande batalha contra a doença.

Em 23 de fevereiro de 1992, o câncer venceu Cristina. Morreu aos 57 anos em Houston, nos Estados Unidos, onde passou um bom tempo em tratamento.

Cristina foi uma mulher à frente do seu tempo. Ocupou espaços majoritariamente masculinos. Quebrou paradigmas e rompeu barreiras, destacando-se em tudo o que fez. Era um ponto fora da curva. Uma figura humana admirável. O legado de Cristina não se conjuga no passado. É atual, imensurável e precisa ser lembrado.

Diante desse marco, a Rádio e TV Jornal começam a veicular uma série de reportagens em homenagem aos 90 anos de nascimento de Cristina Tavares.

A mulher, a jornalista, a deputada e o seu legado. Esses aspectos da vida de Cristina serão tratados no especial “Uma mulher necessária” sob os olhos de familiares, amigos, políticos, companheiros de luta e de vida pública.