Painel do MPPE dá visibilidade a 476 apresentações culturais nas festas juninas

Em 17 dias de funcionamento, o Painel de Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) reuniu até a tarde desta quinta-feira (13) informações sobre 476 apresentações culturais em 52 municípios do Estado. Grande parte desse volume está programada para os próximos dias, período que engloba as celebrações de São João e São Pedro, quando as festas tornam-se mais frequentes. A ferramenta disponibiliza um mapa, no qual ao clicar no município escolhido, o leitor visualiza as atrações e os recursos utilizados nas contratações.

Dados repassados pelo governo estadual e prefeituras indicam a contratação de 384 atrações. “Essas informações parciais já demonstram a importância dos festejos juninos em Pernambuco, pela tradição cultural e impacto econômico. Agradecemos a adesão dos gestores públicos nessa missão de dar transparência à programação das festas e ao que têm investido nessa área”, afirma o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, Marcos Carvalho.

SELO

Na última terça-feira (11), durante Assembleia Extraordinária da Amupe, o Promotor de Justiça Hodir Flávio Leitão, coordenador do Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público do MPPE, ministrou palestra sobre o Painel de Transparência dos Festejos Juninos, destacando a importância da visibilidade dos investimentos públicos e o selo a ser concedido às prefeituras que participarem da iniciativa.

O MPPE também reforçou em suas redes de comunicação (Instagram, Facebook e Rádio MPPE) mensagens que dão publicidade ao portal e convocam as prefeituras a participarem da iniciativa. “São João bom é São João transparente!”, destaca a campanha produzida pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público Estadual.

ARTISTAS E CACHÊS

Em acesso aberto, o Painel apresenta, além de um mapa, a programação junina por ordem alfabética dos municípios, com as datas de apresentação das respectivas atrações.

Nele, também é possível verificar o número de artistas contratados para apresentações em cada município com seus respectivos cachês. A ferramenta disponibiliza ainda a fonte do recurso empregado nos contratos, seja estadual ou municipal.

O Painel é resultado de uma parceria do MPPE com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), com apoio do Ministério Público de Contas, Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Associação dos Controladores Municipais e as Secretarias Estaduais de Cultura, Turismo e Lazer.