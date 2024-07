Governo entrega trecho da Avenida Pan Nordestina e lança última fase do Canal do Fragoso, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quinta etapa da obra do Canal do Fragoso receberá investimento de R$ 118 milhões para terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação

Visando agilizar e melhorar a mobilidade e a infraestrutura para a população da Região Metropolitana do Recife, o governo de Pernambuco lançou a quinta e última etapa da obra do Canal do Fragoso, em Olinda. A governadora Raquel Lyra assinou a ordem de serviço, juntamente com a sua vice, Priscila Krause, com investimento de R$ 118 milhões.



No evento realizado nesta quarta-feira (3), a gestora também entregou o trecho alargado de 2,5 quilômetros da Avenida Pan Nordestina, além de ter assinado duas autorizações para licitação de complemento da via, uma de alargamento da ponte sobre o Rio Beberibe e uma de iluminação pública. A chefe do Executivo estadual também assinou o acordo de cooperação técnica para regularização fundiária nos bairros de Ouro Preto, Rio Doce, Peixinhos e Salgadinho.

"Hoje nós assinamos a ordem de serviço da quinta etapa do Canal do Fragoso já com a obra começando, do trecho que que vai levar, finalmente, a água até o mar. É uma obra que deveria ter sido entregue há dez anos e que a gente está conseguindo fazer com recursos garantidos. Além disso, a gente entrega um trecho importante da Pan Nordestina e autoriza também o projeto da licitação para iluminação dessa via, uma obra que vai ajudar na mobilidade dessa região”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O Canal do Fragoso vai ter a implantação da última fase da II Perimetral Metropolitana Norte/ Via Metropolitana Norte. Os R$ 118 milhões investidos serão para as intervenções que incluem terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação e paisagismo de um trecho direito da via, o alargamento e revestimento do canal, além da execução de duas pontes. A previsão é que este trecho seja entregue em 24 meses.

O anúncio feito pela governadora é referente à quinta e última fase da segunda etapa do Canal do Fragoso. As demais fases desta segunda etapa da Via Metropolitana Norte/Canal do Fragoso estão sendo tocadas pelo Governo do Estado sob a coordenação da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e com previsão de entrega para 2025.

"A conclusão da obra do Canal do Fragoso é um anseio de décadas da população. Foi necessário chegar ao Governo do Estado uma pessoa de coragem, que tem ousadia, para fazer esse serviço andar. Antes o povo de Olinda vivia um pesadelo por conta desse canal, mas as etapas que foram concluídas até agora já deram uma amostra do que a cidade vai viver quando tudo estiver pronto, porque com as chuvas dos últimos meses os transtornos foram infinitamente menores", afirmou o prefeito de Olinda, Professor Lupércio.

Moradora de Olinda há 50 anos, Maria Estela Furtado, de 72 anos, contou da sua alegria. “Muito orgulho para a gente, para todos, de ver a obra avançando. Essa demora todinha é porque vem algo bom e vai nos beneficiar”, disse a moradora.

Avenida Pan Nordestina

O trecho de alargamento da Avenida Pan Nordestina foi concluído e entregue pela governadora à população. Para esta obra foram investidos R$ 27 milhões. A gestão estadual atual assumiu a obra no ano passado com apenas 3,7% de evolução desse trecho. Além da restauração da via, o trabalho envolveu paisagismo, com plantio de grama e árvores na área.

Além disso, foram assinadas as autorizações para licitação de mais duas intervenções na Pan Nordestina, que vão somar R$ 13 milhões. Os recursos serão para o alargamento da ponte sobre o Rio Beberibe e para iluminação pública.

“Vamos terminar a obra do Canal do Fragoso, não tenho dúvida que os pernambucanos vão ver a transformação dessa obra. Tomamos a frente do projeto da Pan Nordestina também, com alargamento entregue e novos projetos de licitação lançados hoje”, registrou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Regularização fundiária

O acordo de cooperação técnica para a regularização fundiária nos bairros de Ouro Preto, Rio Doce, Peixinhos e Salgadinho, todos em Olinda, também foi assinado pela governadora e pelo prefeito de Olinda, Professor Lupércio. A partir de agora, os técnicos da Pernambuco Participações (Perpart) vão poder iniciar o processo de visitas aos imóveis, fazer levantamento e cadastro das famílias, para poder entregar os títulos de regularização.

A Perpart informou que existem cerca de 15 mil famílias com potencial de regularização fundiária em Olinda. A regularização fundiária é um dos pilares do programa Morar Bem PE.

Acompanharam a agenda os secretários Túlio Vilaça (Casa Civil) e Coronel Hercílio Mamede (Casa Militar), o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), André Teixeira Filho, além de vereadores e lideranças locais.