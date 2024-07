Recife inaugura primeira etapa do Parque da Tamarineira e entrega Jardim do Poço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife entregou, nesta sexta-feira (5), a primeira etapa concluída do Parque da Tamarineira, uma nova área verde destinada ao lazer, prática de esportes, descanso e contemplação. Este trecho do parque mede 23,5 mil m² e equivale à parte da frente do terreno, com acesso de pedestres pela Avenida Rosa e Silva, não impactando nos serviços de saúde que funcionam no local. A intervenção foi executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). O investimento foi de R$ 7,5 milhões.

"Hoje é um dia muito especial, onde a gente entrega um sonho de muitos anos do Recife, que é o parque urbano da Tamarineira. Esse espaço, que foi um compromisso em 2020, está entregue. É uma primeira etapa que já nasce grande, quase 20 mil m², consolidando um espaço público de qualidade. Em relação ao Hospital, não haverá nenhum tipo de problema, tudo haverá de ser conversado, combinado e pensando no cuidado de quem mais precisa", explicou João Campos.

PROJETO DO PARQUE

O projeto propôs a criação de um grande passeio central que se estende da Avenida Rosa e Silva até o conjunto principal de edificações históricas, onde funciona o Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano. O traçado arquitetônico e o paisagismo valorizam tanto a história e a arquitetura dos bens tombados quanto a paisagem natural do antigo Sítio da Tamarineira - espaço que, ao longo das décadas, tornou-se um oásis verde no coração de uma das áreas mais adensadas da Zona Norte da cidade do Recife.



Ao longo do passeio central do Parque, o visitante encontra três grandes praças: a Praça da Fonte, com 16 fontes interativas acompanhadas de luz e som; a Praça Brincante, destinada ao público infantil, e a Praça Ulysses Pernambucano, espaço que abriga bancos históricos e um busto do renomado psiquiatra recifense, o qual esteve à frente do Hospital da Tamarineira duas vezes, nas décadas 1920 e 1930. As duas primeiras praças são rodeadas por labirintos de vegetação arbustiva, uma alusão lúdica aos caminhos da mente.

Além das três Praças, o Parque da Tamarineira possui equipamentos para diferentes faixas etárias: setor esportivo com quadra poliesportiva, plataforma de exercícios físicos e academia para a terceira idade; pista de Cooper com extensão de 600m; banheiros completos e, sobretudo, extensas superfícies gramadas para contemplação, convívio, brincadeiras e picnics. Logo na entrada do Parque, a portaria (construída em 1925, durante a gestão de Ulysses Pernambucano) e o antigo pórtico de entrada do Hospital Psiquiátrico, ambos tombados, foram restaurados e tiveram suas cores originais retomadas. Vale destacar que todos os espaços do Parque são acessíveis a pessoas com deficiência.

O Parque adotou elementos de sustentabilidade urbana, como os jardins de chuva, que utilizam uma técnica de compensação sustentável para drenagem com o propósito de retenção de águas pluviais e redução do escoamento superficial. Quanto à arborização, foram plantadas 130 novas árvores de 15 espécies, sendo 13 delas nativas.



TERRENO

O terreno do antigo Sítio da Tamarineira mede 105 mil m2 e passou a pertencer ao Município com a sanção da Lei Municipal 19.130/2023, que autorizou a permuta do imóvel, junto à Santa Casa de Misericórdia, por seis lotes situados no Pina. O projeto vencedor do concurso realizado pela Prefeitura do Recife em 2011 foi adaptado e atualizado para se adequar às leis ambientais atuais, incluindo o novo Plano Diretor da cidade, e às novas normas de acessibilidade.

JARDIM DO POÇO

Ainda nesta sexta, a cidade também ganhou o Jardim do Poço. O projeto representa uma intervenção urbano-paisagística no terreno localizado no cruzamento entre a Avenida 17 de Agosto e a Avenida Dr. Seixas, no bairro do Poço da Panela. No local funcionava, até 2009, a Casa de Saúde São José. No equipamento também foi construída a 10ª Praça da Infância. O prefeito João Campos realizou a entrega ao lado da secretária de infraestrutura, Débora Feijó.

O terreno possui um total de 12.001,70m², e contempla espaços de ginástica para a terceira idade, área de bem estar e contemplação da natureza, playground voltado para a primeira infância, espaços para prática de atividades esportivas, espaço de eventos e um setor voltado para animais domésticos (ParCão). Esse zoneamento funcional parte da iniciativa de atender a comunidade local, provendo espaços dotados de qualidade urbana e integrando o sistema de áreas verdes às margens do rio Capibaribe.

O projeto adotado foi pautado pela premissa de preservação da área de vegetação existente, com a disposição de cinco setores nos espaços livres excedentes, conectados através de um passeio estruturante em piso fulget e por uma pista de Cooper com 890,41m², que ladeia toda a margem do parque. O Jardim do Poço conta ainda com espaços contemplativos diversos, dispondo de pergolado, áreas de uso múltiplo para descanso e piquenique em meio à natureza.