Viva Parques Brasil vence licitação para administrar por 30 anos parques do Recife

Empresa irá gerir os parques Jaqueira, Santana e Apipucos, na Zona Norte, além do Dona Lindu, na Zona Sul, com previsão de novos investimentos

A Viva Parques do Brasil foi a vencedora da licitação promovida pela Prefeitura do Recife e o BNDES para concessão da prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção dos parques da Jaqueira Governador Joaquim Francisco, na Jaqueira; Santana Ariano Suassuna, em Santana; Apipucos Maximiano Campos, em Apipucos; e Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. O contrato terá vigência de 30 anos. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (5/7), na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A previsão de investimentos é de R$ 45 milhões nos primeiros cinco anos e de até R$ 1 bilhão ao longo da operação.



A Viva Parques do Brasil tem como principais sócios José Augusto Aragão, cofundador da Armac – referência nacional em locação e desenvolvimento de projetos de fornecimento e gestão de operações contínuas com máquinas e equipamentos, cujo faturamento em 2023 foi de R$ 1,5 bilhão –, e Daniel Silvany Tavares, ex-diretor da Armac.



Para a operação na capital pernambucana foi criada a SPE (Sociedade de Propósito Específico) Viva Parques Recife. De acordo com José Augusto Aragão, o objetivo da empresa é administrar parques urbanos e naturais (municipais, estaduais e federais) em todo o País. “Queremos ser reconhecidos como a empresa que transforma parques em refúgios de paz e alegria, essenciais para a qualidade de vida das pessoas. E estamos muito felizes por começar pelo Recife”, diz.



COMANDO DA VIVA PARQUES

A Viva Parques Recife terá como diretor-geral o sócio Daniel Silvany Tavares. Ele reforça que a SPE já começa a operar trazendo no seu DNA a cultura, um dos pilares da operação, juntamente com lazer e esportes, que também terão um incremento significativo. “Para nós, foi natural investir no Recife, cidade em que um dos parques – Dona Lindu – já tem um teatro e uma galeria de artes instalados e funcionando”, ratifica.

Tavares acrescenta que, além dos investimentos necessários em infraestrutura, modernização e manutenção, outro foco da Viva Parques será a ampliação da oferta de eventos culturais e esportivos, aproveitando o potencial de cada parque e observando suas peculiaridades.



LICITAÇÃO



O edital para concessão da prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção de Parques Urbanos no Recife, bem como a execução de obras e serviços de engenharia, foi lançado em 25 de março passado. O leilão foi realizado em dois blocos (A e B), na sede da B3, em São Paulo. O Bloco A era composto pelos parques Jaqueira, Santana, Apipucos e o Bloco B pelo Dona Lindu.



Os blocos foram leiloados em sessões diferentes. O critério para seleção do concessionário foi o maior valor de outorga fixa, que é a quantia a ser paga pelos vencedores ao poder público. A Viva Parques sagrou-se vencedora nos dois certames.