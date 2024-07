Esportes e atividades de lazer gratuitas são promovidos em Olinda durante mês de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Treinamentos esportivos acontecem na Vila Olímpica de Rio Doce e colônia de férias na orla de Bairro Novo e Espaço de Lazer do Caenga

A partir desta segunda-feira (8/07), três locais em Olinda estarão abertos para a realização de atividades de lazer e esportes para pessoas de todas as idades. A iniciativa é da Prefeitura de Olinda e visa disponibilizar espaços para a população se divertir nas férias escolares de forma gratuita. Orla de Bairro Nova, Vila Olímpica e Espaço de Lazer do Caenga recebem as atividades.

Com inscrições realizadas na hora, os treinamentos esportivos estão reservados para a Vila Olímpica de Rio Doce e a colônia de férias na orla de Bairro Novo e Espaço de Lazer do Caenga. Todas vão funcionar até o dia 19 de julho.

Na Vila Olímpica, as aulas de futsal, vôlei, basquete e handebol acontecem no ginásio, de segunda a sexta, das 8h às 12h. Também haverá brincadeiras populares, como cabo de guerra e queimado.

Já a colônia, tanto na orla quanto no Caenga, acontecerá de segunda a sexta, das 14h às 18h. As atividades são: futebol de areia, vôlei de areia, futmesa, artes marciais, dança popular, funcional kids e brincadeiras populares.