Instituto do Autismo oferece vagas gratuitas para colônia de férias em julho

Atividades são voltadas para crianças de adolescentes com idades de dois a 17 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seguem até o dia 26

O Instituto do Autismo (IDA) está com inscrições abertas para a colônia de férias que terá atividades até o dia 26 de julho. São ofertadas de forma gratuita oito mil vagas para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idades de dois a 17 anos.

Na programação, atividades como brincadeiras, atividades físicas e esportivas, banho e piscina e lanche prometem divertir a criançada de forma lúdica e inclusiva, possibilitando maior interação social e trabalhando a coordenação motora, o raciocínio lógico, o equilíbrio, a força e outros estímulos.

Para as famílias, serão ofertados serviços como aferição de pressão e glicose, estética, massagem e maquiagem. Além disso, os adultos terão direito de fazer a inscrição gratuita do curso online “Férias com seu Filho Autista”, que vai ensinar como estimular as áreas cognitiva, motora, social e de comunicação das crianças e dos adolescentes.

“Vamos realizar a maior colônia de férias para autistas do Brasil. É um momento que faz parte do nosso olhar de apoio às famílias, para dar um suporte maior durante o recesso escolar”, afirma o diretor geral do Instituto, Kadu Lins.

As vagas disponíveis são para as unidades do Recife, Carpina, Igarassu, Caruaru e Olinda. Para realizar a inscrição, basta acessar o perfil do Instagram do Instituto do Autismo (@institutodoautismo) e escolher o turno da atividade: manhã (das 8h30 até 11h30) ou tarde (13h30 às 16h30), sempre de segunda à sexta.

Em todas as suas unidades, o IDA disponibiliza uma equipe transdisciplinar, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, musicoterapeutas, especialistas em Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada, da sigla em inglês Applied Behavior Analysis), TCC (Terapia Cognitiva-Comportamental), Integração Sensorial, Psicomotricidade Relacional e Funcional e psicopedagogia.