Vozes da Dor: um "grito" contra a culpabilização das vítimas. Texto: Manoela Alves. Desenhos: Thiago Lucas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

•Em nossa sociedade, perpetua-se um ciclo vicioso de violência e culpabilização das vítimas. Isso acontece de forma sistemática entre pessoas pobres, negras e periféricas, mas é especialmente flagrante quando se trata de nós, as mulheres.

•No Brasil, há uma cultura arraigada que criminaliza a mulher, onde as decisões sobre seu próprio corpo são impostas sem a devida consideração por suas vozes ou circunstâncias.

•a urgência de um projeto de lei apresentado no Congresso Nacional denunciaque propõe equiparar o aborto a homicídio foi aprovada sem o mínimo debate parlamentar

•As consequências de um projeto como este serão devastadoras principalmente para as mulheres mais vulneráveis de nossa sociedade. Mulheres pobres, que vivem nas periferias, mulheres negras, e as crianças – as meninas – que são vítimas desse crime horrendo que é o estupro, enfrentarão os impactos mais severos dessa legislação

•A manobra observada na Câmara dos Deputados torna-se ainda mais alarmante diante das revelações dos bastidores, que apontam um forte lobby religioso influenciando decisões políticas.

•Ao misturar política e religião, uma facção do legislativo busca impor a agenda ideológica que está desconectada das reais necessidades e desafios enfrentados pela sociedade brasileira.

•Precisamos falar sobre aqueles que cometem essas violações, buscando não apenas puni-los mas também prevenir futuras atrocidades

•É essencial que todos os setores da sociedade se mobilizem e levantem suas vozes contra essas tentativas de distorcer os princípios democráticos e usar o poder legislativo e judiciário para oprimir minorias.

•Precisamos reagir, garantindo que cada mecanismo de defesa da liberdade e dos direitos humanos seja empregado para combater essas investidas contra as mulheres.

•Em 2023, no Brasil, foram 74.930 estupros. Desses, 56.820 foram contra vulneráveis. Gravidez por estupro é um dos casos que autorizam aborto no País

•No Brasil, houve no ano passado um total de 2.687 casos de aborto legal, segundo informou o Ministério da Saúde. Desse número, 140 foram de meninas até 14 anos de idade - o número mais que duplicou em relação a 2018, quando foram registrados 60 procedimentos. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram 291 abortos. Há cinco anos, foram 199 procedimentos.

•há uma estimativa de que 20 mil meninas menores de 14 anos engravidaram por ano na última década, sendo que 74% delas são negras.

•apenas 3,6% dos municípios no Brasil possuem o serviço de abortamento legal, o que aumenta a dificuldade de mulheres que moram longe dos grandes centros e também nas periferias.

•

•Fonte: Agência Brasil