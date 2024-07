Comunidade se une para transformar espaço abandonado em equipamento de lazer na Zona da Mata

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A população une forças para melhorar a qualidade de vida de todos. Um grupo de 40 moradores da Comunidade do Matadouro, no município de Lagoa de Itaenga, Zona da Mata de Pernambuco, se uniu para revitalizar um espaço abandonado e transformá-lo em equipamento de lazer.

O novo equipamento foi inaugurado na última sexta-feira (5/07), por meio do Projeto Comunidade Meu Lugar - Envelhecer Bem, da ONG Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga (Cedili). Esta é a segunda fase da reurbanização da comunidade e os moradores participaram ativamente de todas as etapas. O próximo passo é a reforma e a modernização da área interna do antigo matadouro.

“Esse era um espaço que estava abandonado, mas que agora ganha vida com a união e o trabalho da comunidade junto ao Cedili. Aqui nós trabalhamos em diversas frentes e temos um resultado que vai servir a todos. É um novo momento para nós”, ressaltou José Amaro, 41 anos, morador da comunidade do Matadouro e que participou da segunda fase de reurbanização.

Infraestrutura

No espaço, uma área para a prática de atividades físicas, um parque infantil, uma pista de cooper e um ambiente para jogos de tabuleiro poderão ser desfrutados pela população. “Agora está tudo pintado, lindo e organizado. Tem até uma horta para a gente cuidar e ajudar na alimentação. Vou ficar regando as plantas para que se mantenham bonitas e organizadas”, afirmou a moradora Antônia Gomes, 73 anos, beneficiária do Projeto Comunidade Meu Lugar - Envelhecer Bem, do Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga.

Para complementar a infraestrutura do novo equipamento, o local recebeu 70 postes com lâmpadas LED, implementação de saneamento básico em todo o perímetro e pintura das casas. O projeto foi viabilizado pelos recursos financeiros do Nubank, Banco do Brasil, Brasilcap, Ticket Edenred e Bayer e custou R$ 230 mil.

Espaço conta com área para atividade física, ambiente para jogos de tabuleiro, parque infantil e pista de cooper - Edmar Barros/ Mió TV Oficial

O coordenador-geral do projeto e vice-presidente do Cedili, Eudes Morais, destacou os benefícios do projeto para a comunidade. “É importante destacar que, através das obras, contribuímos para interação social da comunidade, fortalecendo o convívio e harmonia entre os moradores”, ressaltou Eudes.

O Cedili é uma instituição social sem fins lucrativos que desenvolve atividades socioeducativas para crianças, jovens adultos e idosos, além de projetos de reurbanização na comunidade do Matadouro, por meio da participação da população e o financiamento de empresas.