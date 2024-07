Instituto Conceição Moura leva experiência de sucesso com crianças e jovens de Belo Jardim para a Fenearte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo Moura, através do Instituto Conceição Moura, estará presente na 24ª Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte), compartilhando experiências bem sucedidas em desenvolvimento social por meio da arte e da cultura no Agreste de Pernambuco com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade do Grande Recife.



Nos dias 11 e 12 de julho, será promovida a oficina de musicalização “Explorando e Criando o Som”, focada em ritmos regionais, para um público formado por moradores de comunidades vizinhas ao Pernambuco Centro de Convenções, palco do evento. São 30 vagas para cada dia de oficina, que será ministrada pelo ator, artista plástico, músico e professor de Belo Jardim Wallace Cruz, com auxílio de Angélica Bezerra.

Durante as aulas, os participantes terão a oportunidade de experimentar instrumentos musicais, aprender como são usados e a sonoridade de cada um. Os ritmos e tradições musicais da cultura pernambucana serão o foco principal.

No sábado, 13 de julho, os jovens integrantes do maracatu do Grupo Percussivo da Escola de Artes Integradas do Instituto Conceição Moura são uma das atrações do palco montado na Praça de Alimentação da Fenearte.



IMPACTO SOCIAL POSITIVO

A ação vai beneficiar diretamente um público assistido pela Secretaria da Criança e Juventude de Pernambuco, contribuindo para o enfrentamento ao trabalho infantil nas ruas próximas ao Centro de Convenções. As oficinas acontecerão no Espaço Cidadania, montado pela secretaria estadual, na área de convenções do complexo de eventos, no foyer do Teatro Guararapes.



ARTE E CULTURA COMO VETORES DE DESENVOLVIMENTO

O Instituto Conceição Moura estimula o desenvolvimento da música e das artes cênicas em Belo Jardim a partir da sua Escola de Artes Integradas, um espaço que oferece aulas e proporciona aos jovens um ambiente para explorar seu potencial criativo, tendo como referências as artes cênicas e a música. Cerca de 135 crianças e jovens a partir dos 8 anos estão matriculados na escola.

“É o único equipamento cultural gratuito de formação em Arte e Cultura da cidade de Belo Jardim. Diante dessa escassez que a cidade tem, a gente oferece cinema, teatro, museu, salão de exposição e a Escola de Artes Integradas para crianças, adolescentes e jovens. Nossa missão é fazer com que eles tenham acesso à Arte para ampliar o desenvolvimento das suas habilidades e serem, cada vez mais, agentes de transformação e protagonistas de suas vidas”, destaca a coordenadora executiva do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório.



SOBRE O INSTITUTO CONCEIÇÃO MOURA

O Instituto Conceição Moura representa o compromisso do Grupo Moura com a transformação social em Belo Jardim (PE), cidade onde a organização foi fundada. Inspirado por Dona Conceição Moura, cofundadora do Grupo, cuja visão e dedicação guiam as suas atividades, busca construir um futuro melhor para as próximas gerações. Desde 2014, mobiliza esforços no presente para transformar o futuro de nossa sociedade, tendo adolescentes e jovens como agentes dessa mudança estrutural em suas famílias, suas comunidades, sua cidade e no mundo. Todo o trabalho é guiado por quatro frentes principais: Primeira Infância, Educação de Qualidade, Educação de Jovens e Arte e Cultura.



PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira (11/7)

Oficina Explorando e Criando Sons

Horário: 15h - 17h

Local: Espaço Cidadania



Sexta-feira (12/7)

Oficina Explorando e Criando Sons

Horário: 15h - 17h

Local: Espaço Cidadania



Sábado (13/7)

Apresentação do Grupo Percussivo Escola de Artes Integradas do Instituto Conceição Moura

Praça de Alimentação