Nossa Senhora do Carmo: Confira o que abre e o que fecha neste feriado no Recife

Parque de Esculturas, Paço do Frevo e Cineteatro do Parque são alguns dos atrativos que a cidade oferece de lazer e cultura para a população

A padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo, é celebrada nesta terça-feira (16). Além do dia santo, que comemora a mãe de Jesus Cristo, a próxima segunda-feira (15), véspera do feriado, será ponto facultativo nas repartições municipais da administração direta e indireta do Recife. O Parque das Esculturas, no centro, é uma das várias opções de passeio e lazer durante o feriado e terá entrada gratuita durante o feriado (16). O Paço do Frevo, no bairro do Recife, também estará aberto e gratuito na terça-feira e a sessão do Cineteatro do Parque, no Teatro do Parque, na Boa Vista, exibirá o filme "Grande Sertão", às 19h. Confira o que abre e fecha dos serviços:

EDIFÍCIO SEDE

O edifício-sede da PCR estará fechado nesta segunda-feira (15), ponto facultativo e na terça-feira, feriado de Nossa Senhora do Carmo. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na quarta, 17 de julho.

SAÚDE

Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

Na segunda-feira (15), o expediente será normal no Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, em todos os seus serviços, incluindo consultas e exames no ambulatório e no centro de imagem. Já na terça-feira (16), estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do telefone 3355-7712, das 8h às 17h.

A vacinação de influenza, covid-19 e atualização de calendário vacinal terá os seguintes horários segunda-feira (15): nos shoppings Tacaruna (Santo Amaro) e Boa Vista (Boa Vista), das 9h às 17h; Riomar (Pina) e Recife (Boa Viagem), das 9h às 19h. Já na terça-feira (16): Shopping Tacaruna, das 12h às 17h; Shopping Boa Vista, das 11h às 17h; Shopping Riomar, das 12h às 19h; e Shopping Recife, das 12h às 19h.



CULTURA

Na terça-feira devotada à padroeira recifense, entre os espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife, o Paço do Frevo e o Cineteatro do Parque estarão de portas abertas, convidando o Recife a celebrar suas tradições e vocações artísticas no feriado.

Tem também cinema garantido na programação do feriado. Às 19h, será exibido, no Cineteatro do Parque, que retomou sua programação sistemática de filmes a preços populares, no último mês de maio, o longa “Grande Sertão”, dirigido pelo pernambucano Guel Arraes. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia entrada). O longa dura 115 minutos e é indicado para maiores de 18 anos.



MEIO AMBIENTE

O Jardim Botânico do Recife estará fechado nesta segunda (15) e terça-feira (16), Dia de Nossa Senhora do Carmo. O equipamento ambiental voltará a funcionar a partir da quarta-feira (17), das 9h às 15h, com entrada gratuita.

MULHER

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados neste feriadão. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, no bairro de Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, 700, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h. Os demais serviços e atividades serão retomados normalmente na terça, 17 de julho.



ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

O projeto Praia sem Barreiras será realizado no feriado da próxima terça-feira (16), das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. A ação consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar.

Além disso, na segunda e na terça não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.

As exceções são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. Também mantêm o funcionamento os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

COMPAZ

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na próxima segunda e terça-feira em virtude do feriado de Nossa Senhora do Carmo.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE

Nesta terça-feira (16), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para urgências. Na segunda (15), o atendimento será normal, das 7 às 18h.

ESPORTES

As 28 unidades da Academia Recife estarão fechadas somente nesta terça (16). O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) fica com atividades suspensas na segunda (15) e terça (16).

AGÊNCIAS DE EMPREGO, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E SALA DO EMPREENDEDORISMO

As Agências de Emprego, Sala do Empreendedorismo e Desenvolve Recife não irão funcionar na próxima segunda e terça-feira, em função das comemorações ao Dia de Nossa Sra. do Carmo. Ambos os locais retornam com funcionamento normal, das 08h às 17h, na quarta-feira (17).



Já as Escolas Profissionalizantes do Recife, que estão com funcionamento letivo suspenso devido ao recesso de meio de ano, não terão funcionamento do seu administrativo na segunda e terça-feira. O administrativo das escolas também retornam na quarta-feira (17).



PARQUE DE ESCULTURAS

O Parque das Esculturas estará fechado na segunda-feira, enquanto no feriado, na terça-feira (16), funcionará em horário diferenciado, das 9h às 18h, com acesso gratuito. A chegada ao local, que é administrado pelo Gabinete do Centro do Recife, deve ser feita, preferencialmente, pelo rio Capibaribe, através de catamarã ou pelo serviço de barqueiros que realizam a travessia do Marco Zero até o espaço.



PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Não haverá expediente nos dias 15 e 16 de julho. Não haverá expediente, nem teleatendimento na Ouvidoria Geral do Município nos dias 15 e 16, véspera de feriado e feriado dedicado à NSa. Do Carmo. Mas os registros poderão ser realizados nos demais canais : via e-mail ([email protected]), App Conecta Recife e o portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).