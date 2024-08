Jornal do Commercio se reinventa com nova marca: JC Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A mudança do maior jornal de Pernambuco e do Nordeste, além de ser o sétimo do Brasil, é mais um passo na trajetória de inovação, que, segundo o Comscore de junho, lidera com 1,460 milhão de usuários únicos em Pernambuco, superando os seus concorrentes em números digitais. Lembrando que o JC é 100% gratuito e digital.



A modernização da marca visa não apenas uma atualização estética, mas também reafirmar a missão do Jornal do Commercio de ser o principal veículo de informação e relevância para os pernambucanos.

O superintendente Vladimir Melo destacou a importância dessa transformação: "Nosso foco é Pernambuco, mesmo com a grandeza dos nossos números para o Brasil e os brasileiros. Queremos continuar sendo a principal fonte de informação para os pernambucanos, abordando temas cruciais como segurança, educação, política, saúde, cultura, economia e mobilidade. Essa nova representação visual da marca trabalha nosso compromisso de ser Pernambuco em primeiro lugar e falar para o mundo".



Para o diretor de jornalismo do Jornal do Commercio, Laurindo Ferreira, sempre é hora de se reiventar: “Pernambuco recebe o o olhar mais atento do JC e dos veículos do SJCC. O “PE” na marca é um reforço para aquilo que todos os pernambucanos já sabem sobre nosso compromisso com nossa comunidade. Informação de qualidade, com credibilidade, relevância e com as cores da nossa bandeira”, explica.

A nova identidade visual foi desenvolvida sob a liderança da designer do SJCC, Mari Cid, que trouxe uma abordagem que une tradição e modernidade. "A reformulação da marca do JC veio com o desejo de reforçar ainda mais nossas raízes, força e orgulho de sermos pernambucanos. A bandeira do Estado na marca foi atualizada de acordo com a versão oficial e adicionamos o 'PE' para ressaltar nossa origem. Atualizar uma marca tão importante e carregada de credibilidade é um grande desafio, mas acredito que conseguimos deixá-la mais leve, moderna e ressaltando o que temos de melhor: o DNA pernambucano", afirmou Mari.



INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE



Além da nova marca, o Jornal do Commercio continuará a investir em qualidade editorial, trazendo análises e matérias profundas sobre os principais temas que afetam a vida dos pernambucanos. A equipe de jornalistas do JC, reconhecida por sua competência e dedicação, seguirá empenhada em oferecer um jornalismo de excelência, que informe e engaje a sociedade.



JC NAS REDES SOCIAIS



Presente nas principais redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e Kwai, o JC continua a expandir seu alcance e engajamento, garantindo que seu conteúdo atinja um público cada vez maior e mais diversificado. “Só no Instagram do Jornal do Commercio, foram 46 milhões de impressões e mais de 2 milhões de contas em junho”, destaca Elton Ponce, gerente sênior de Estratégias Digitais.



HISTÓRIA E LEGADO



A nova fase do Jornal do Commercio reafirma seu compromisso com a inovação sem perder de vista sua rica história e legado. Com uma marca renovada e uma estratégia focada em Pernambuco, o JC está preparado para enfrentar os desafios do futuro, mantendo-se como a principal referência em jornalismo de qualidade no estado.

O Jornal do Commercio não para; se reinventa para continuar a ser o elo entre Pernambuco e o mundo, mantendo-se firme em sua missão de informar com precisão e relevância, sempre com um olhar atento às necessidades e interesses dos pernambucanos.



Com a nova marca, o JC Pernambuco se apresenta ao público com uma imagem que reflete sua essência e sua paixão por Pernambuco, reforçando seu papel como o principal veículo de comunicação do Estado.