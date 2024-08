FPS abre inscrições para meia maratona solidária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de agosto, com valores que variam entre R$ 120 e R$ 140 mais 1kg de alimento não-perecível

Evento esportivo tradicional na capital pernambucana, a Meia Maratona FPS-IMIP, organizada pela Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e pela Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP está com inscrições abertas. Todo o lucro e arrecadação de alimentos recebidos no ato da inscrição da quarta edição do evento serão revertidos ao instituto.

A corrida vai acontecer no dia 25 de agosto, a partir das 5h30, e contará com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, em duas categorias: feminino e masculino. Poderão participar corredores profissionais e amadores, de diferentes níveis de condicionamento físico.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de agosto pelos sites https://www.corre10.com.br e https://www.brasilticket.com.br. Os valores variam de acordo com o lote e a categoria escolhida, sendo o 1º lote de R$ 120,00 mais 1kg de alimento não-perecível para os primeiros 500 participantes inscritos, e o 2º, de R$ 140,00 mais 1kg de alimento não-perecível, a partir do 501º inscrito.

Os corredores receberão um kit composto por número de peito, alfinetes de segurança, chip, camisa e medalha pós-prova. A entrega do kit será realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, no Clube FPS Sports, localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Os percursos da corrida foram confirmados pela Federação Pernambucana de Atletismo e o regulamento oficial foi estabelecido de acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).