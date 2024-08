Duas toneladas de resíduos reciclados serão transformados em mobiliário urbano no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Duas toneladas de resíduos reciclados vão ser transformados em mobiliário urbano no Recife. A iniciativa sustentável da Casa Criatura aconteceu em sintonia com a ação global “Julho Sem Plásticos”, em parceria com a Cooperativa de Reciclagem Coocencipe.

O material recolhido vai fazer parte do projeto de revitalização da área central da cidade, V.U.C.O. (Viver, Urbano, Caminhando e Ocupando), e conta com o apoio da prefeitura de Nantes, na França, e da Prefeitura do Recife, através da coordenação técnica da Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES).

A iniciativa reforça a necessidade de transformação da paisagem urbana do centro do Recife, especialmente dos bairros de Santo Antônio e São José, de ocupação desses espaços e de participação social. “Ocupar não se refere apenas à presença física, mas sim à participação ativa na construção e transformação do ambiente urbano. É sobre ser um agente de mudança positiva, contribuindo para a comunidade e influenciando o espaço que se habita. Ocupar é um chamado para a responsabilidade e envolvimento cívico”, destaca o arquiteto Isac Filho, da Casa Criatura.

Os utilitários do projeto serão instalados a partir de setembro, mas as intervenções já foram iniciadas pelas ruas da cidade, com a pintura de moldes com as letras que compõem a palavra VUCO em vias do Recife.

Segurança

Outra ação da Casa Criatura nos últimos dias buscou viabilizar mais segurança para as mulheres em vias públicas. Espelhos convexos foram estrategicamente fixados em alturas e posições variadas nos postes do cruzamento, eliminando pontos cegos e oferecendo aos pedestres uma perspectiva clara e aberta dos arredores enquanto transitam pelo cruzamento.