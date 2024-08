Gestão itinerante da Compesa começa em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da Compesa, Alex Campos, inicia dinâmica de gestão itinerante a partir desta quinta-feira (7). A Compesa transferirá, por dois dias, o gabinete administrativo da Companhia para Caruaru, a primeira cidade a receber o novo formato. Durante esse período, o titular da estatal, acompanhado dos diretores da empresa, despachará no município, fará visitas às unidades operacionais e promoverá vistorias em obras.

O objetivo da iniciativa é aproximar a gestão da empresa da realidade dos municípios, impondo ritmo às ações da Compesa, seja no acompanhamento dos serviços de manutenção ou na execução das obras em andamento nas cidades.

REALIDADE DE OUTRAS ÁREAS

A ideia permitirá, ainda, que alta direção da Companhia conheça de perto a realidade de outras áreas das cidades, a qualidade das ações em desenvolvimento e as necessidades do município. “A Compesa está em um momento desafiador: acaba de assinar um contrato no valor de R$ 1,1 bilhão com o banco dos Brics para estruturação de obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. São obras que impactarão positivamente a vida das pessoas com maior oferta de água, diminuição e eliminação de rodízios, redução de calendários e ampliação dos serviços de esgoto”, pontua Alex Campos.

Além deste empréstimo internacional, que a Compesa assina pela primeira vez em seus 53 anos como mutuária, a Companhia contará com outras fontes de financiamento, a exemplo do Finisa e BNB. “Já estamos executando inúmeras obras em todo o estado, entre elas, os grandes empreendimentos hídricos para o Agreste, região com o pior balanço hídrico do país, que são as Adutoras do Agreste, Alto Capibaribe e Serro Azul.

A partir da conquista dos novos investimentos, com a capacidade técnica e operacional das nossas equipes, estamos trabalhando para mudar a realidade do saneamento em Pernambuco nos próximos anos”, acrescenta o presidente da Compesa. Outras cidades também receberão a visita dos gestores. A próxima será Petrolina, no Sertão do São Francisco.