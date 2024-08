Estrutura da Ponte de Ferro, no Centro do Recife, é alvo de furtos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A depredação e o abandono, registrados diariamente no Centro do Recife, ganhou um novo local: a tradicional Ponte de Ferro. A estrutura da ponte que liga a rua Nova, no bairro de Santo Antônio, à rua da Imperatriz, na Boa Vista, está sendo alvo de furtos: os corrimãos que cercam a construção foram cerrados e arrancados.

A Ponte da Boa Vista, conhecida como Ponte de Ferro, é um dos cartões-postais do Recife. Herança da presença holandesa na capital pernambucana, foi construída por volta de 1640 e passou por diversas modificações, resistindo até a duas grandes enchentes do rio Capibaribe. Além de uma estrutura marcante na cidade, ela foi uma impressão da vida social nas décadas de 1940 e 1950. Suas passarelas laterais eram espaço de exibição de novos vestidos, chapéus e maquiagens.

História e tradição também são símbolos da Ponte da Boa Vista. Suas pilastras de entrada registram e rememoram fatos históricos de Pernambuco e do Brasil, como a invasão dos holandeses (1630); as Batalhas das Tabocas; a Guerra dos Mascates (1710); a Revolução de 1817; e a Confederação do Equador (1824).

Ponte da Boa Vista, conhecida como Ponte de Ferro, é um dos cartões-postais do Recife - Reprodução/TV Jornal

Em nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que vai enviar uma equipe ao local para fazer um levantamento dos danos causados à estrutura da ponte e programar os reparos necessários. Além disso, a Emlurb vai registrar um Boletim de Ocorrência junto às autoridades policiais. A Prefeitura do Recife esclareceu, ainda, que a depredação e vandalismo aos bens públicos custa, ao erário, cerca de R$ 2 milhões anuais.

O descaso com o patrimônio já atingiu outras pontes no Recife. Uma placa de bronze da Ponte Maurício de Nassau com mais de 400 quilos foi furtada e foi encontrada em um ferro velho.

Para denúncias, a população pode entrar em contato com a Emlurb através do número 156.



Veja a nota completa da Emlurb:

"A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informa que vai enviar uma equipe ao local para levantar os danos causados à estrutura da Ponte de Ferro com os furtos e programar os reparos e reposições, além de registrar um Boletim de Ocorrência junto às autoridades policiais. A Prefeitura do Recife esclarece ainda que a depredação e vandalismo aos bens públicos custa, ao erário, cerca de R$ 2 milhões anuais. Para se ter ideia da gravidade do comportamento destrutivo e irresponsável para toda a sociedade, esse montante seria o suficiente para construir uma Upinha por ano. O valor seria ainda suficiente para a implantação de cerca de 1.700 novos pontos de iluminação em LED, ou ser utilizado na requalificação de cerca de 20 escadarias com inclusão de corrimão. Por isso, a gestão municipal conta com o apoio da população na manutenção do patrimônio público. Para denúncias e sugestões, a Emlurb disponibiliza o número 156."