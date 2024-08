Após anos de espera, melhorias nos mercados públicos de Jaboatão estão em licitação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Turismo, Cultura e Lazer, firmou um convênio com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE) para promover melhorias em mercados públicos - o Mercado das Mangueiras e o de Cavaleiro - e feiras livres do município.

Nos mercados públicos de Cavaleiro, localizado no bairro de mesmo nome, e das Mangueiras, em Prazeres, o projeto propõe reparos na rede elétrica. Já nos pátios das feiras do Jordão e da rua Azul, em Jaboatão Centro, a proposta é de implementação de cobertura. Os projetos estão em fase de licitação. Ao todo, R$ 7,7 milhões serão investidos e devem afetar milhares de pessoas. Só nos mercados circulam cerca de 5 mil pessoas todos os dias.

Mas a decisão vem após anos de espera. Ângela Maria dos Santos, 53 anos, trabalha no Mercado das Mangueiras desde que ele foi fundado, há mais de 15 anos, e reclama da infraestrutura do espaço. “Desde que chegamos aqui, não teve reforma ainda e a gente está esperando uma melhoria porque o mercado está precisando. A instalação é muito antiga, o sanitário precisa de uma reforma e quando chove, enche de água porque as encanações estão todas entupidas”, contou a comerciante.

Comerciante Ângela Maria dos Santos fala sobre necessidade de melhorias no Mercado das Mangueiras - Guga Matos/JC Imagem

De acordo com o secretário municipal da pasta, Francisco Papaléo, melhorias contínuas estão sendo realizadas nos espaços, como a organização do tráfego e comércio do entorno. “As melhorias nesses espaços impactam não apenas na qualidade de vida, no conforto, na segurança das pessoas que circulam nesses locais e no desenvolvimento da economia, mas também contribuem para que mercados e feiras sejam espaços de convivência e cultura. São espaços importantes, que fazem parte da história do Jaboatão”, destacou.

REPAROS URGENTES

A necessidade de reparação na rede elétrica dos mercados públicos de Jaboatão dos Guararapes é uma demanda antiga e urgente. Em 2023, no intervalo de apenas dois meses, dois incêndios atingiram o Mercado das Mangueiras, localizado no bairro de Prazeres. Os indícios eram de que um dos incêndios tenha sido resultado de um curto-circuito de um dos boxes. Os casos chamam atenção para a necessidade de manutenção na infraestrutura do espaço.

Melhorias nos mercados públicos de Jaboatão estão em licitação. Mercado das Mangueiras será um dos contemplados - Guga Matos/JC Imagem

Um comerciante que não quis se identificar falou sobre a falta de segurança para os trabalhadores e para o público que circula no local. Ele denunciou que as instalações elétricas são antigas e não suportam as cargas dos boxes. Além disso, o comerciante pontuou a necessidade de hidrantes para diminuir os prejuízos em casos de possíveis incêndios. “Chegamos aqui, mas tivemos que esperar o Corpo de Bombeiros”, relatou, a respeito do último incêndio ocorrido no espaço.

No Mercado de Cavaleiro, localizado no bairro de mesmo nome, restauros no estabelecimento são apenas promessas há muitos anos. Inaugurado em 1981, o equipamento público nunca passou por uma reforma - mas as expectativas são muitas.

Em 2009, foi anunciada uma licitação para restauro pelo então secretário das Cidades, Humberto Costa. O prazo de entrega era dezembro de 2010, mas o Tribunal de Contas do Estado (TCE) pediu revisão do projeto, alegando irregularidades.

O tema voltou à pauta em 2011, com o então governador Eduardo Campos, que prometeu investimento de R$ 64,4 milhões, vindos do Tesouro Estadual. O projeto teria o apoio da Prefeitura de Jaboatão, com R$ 6,4 milhões.

Já em 2015, a prefeitura do município autorizou a abertura de processo licitatório para a revitalização do Mercado de Cavaleiro. A previsão era que o canteiro de obras tivesse início no mês de dezembro do mesmo ano.