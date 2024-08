Em Canhotinho, Raquel Lyra anuncia reforma do mercado público do município

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Assinatura da ordem de serviço para início das intervenções no equipamento foi feita na fábrica da Masterboi, localizada no municipio

Em agenda no Agreste do Estado nesta sexta-feira (16), a governadora Raquel Lyra anunciou a reforma do Mercado Público Municipal de Canhotinho. Com investimento de cerca de R$ 2 milhões, as obras incluem a reforma da estrutura já existente, com 853,35 m² de área construída. A gestora e sua vice, Priscila Krause, assinaram a ordem de serviço durante visita à fábrica da Masterboi localizada na cidade, empreendimento que conta com os incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe). As obras no mercado devem durar 10 meses.

“Nós sabemos da importância que os mercados públicos têm na vida das cidades e estamos reformando diversos deles em Pernambuco. As obras no equipamento daqui de Canhotinho serão fundamentais para a venda de cereais e porque ele também funciona como polo cultural e gastronômico. Hoje fazemos essa assinatura durante visita à fábrica da Masterboi, mostrando também o compromisso do governo estadual com o incentivo às indústrias e ao que elas proporcionam na geração de emprego e renda para a população. Fizemos o asfalto da estrada de acesso à fábrica para beneficiar a todos os que trabalham e residem na região”, ressaltou a governadora Raquel Lyra. O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto, também acompanhou a visita.

Para o mercado, estão previstos os serviços de substituição da cobertura atual por estrutura metálica e telhas isotérmicas em um trecho, e madeira e telhas cerâmicas em outro. Além disso, os aportes também correspondem à adequação dos boxes, novos banheiros, reforma do piso, revestimento das paredes, pintura e às adequações das instalações elétricas e hidrossanitárias.

“Todo mercado que existe nos municípios pernambucanos é um vetor de desenvolvimento econômico, por isso estamos fazendo diversas reformas nesses espaços. É dessa forma que vamos trazer um novo sentido para esse mercado em Canhotinho, além de agregar melhorias aos serviços aqui oferecidos”, explicou o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), André Teixeira Filho.

Esta obra integra uma série de investimentos que estão sendo realizados pela Adepe em mercados de várias cidades com benefício direto à economia local. São eles: Arcoverde, Catende, Bezerros e Cortês. Outros já foram entregues, como é o caso do Mercado da Carne de São Bento do Una, a Feira de Gado de Tabira e o Empório de Pesqueira. Outras cidades também serão beneficiadas com anúncios em breve.

VISITA À FÁBRICA DA MASTERBOI

A governadora esteve em Canhotinho no aniversário de dois anos do frigorífico da Masterboi. Na ocasião, a gestora visitou as instalações da fábrica e informou que a Adepe construiu uma via de acesso ao local, com benefício para as comunidades vizinhas. O valor de investimento foi de aproximadamente R$ 5 milhões. “Além de trazer incentivos fiscais, o governo trouxe infraestrutura não só para a empresa, mas para toda a região, construindo uma estrada para facilitar a produção e o escoamento dela”, explicou André Teixeira Filho.

A Masterboi anunciou investimentos de R$ 20 milhões em Pernambuco em 2024 e de R$ 30 milhões em 2025. “Essa é uma ampliação da nossa estrutura. Estamos com uma sensação boa e vontade de continuar nossos investimentos para gerar mais empregos”, registrou o presidente da empresa, Nelson Bezerra.

A unidade tem planos de ampliação dos currais, número no abate 88% maior, novas câmaras frigoríficas, duplicação da capacidade do estoque e a criação de novos postos de trabalho. Os planos serão executados no decorrer de 2024 e em 2025.