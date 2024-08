Estado inicia implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto de Galinhas

As intervenções da primeira etapa do SES Porto de Galinhas têm prazo de conclusão para junho de 2026. A segunda etapa beneficia a praia do Cupe

O Governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (19), por meio da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), as intervenções da primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Porto de Galinhas, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. Trata-se de um investimento de R$ 65 milhões, viabilizado com recursos do Banco do Nordeste (BNB). O projeto beneficia 19 mil pessoas com acesso a saneamento nos bairros do Merepe e na Vila de Porto de Galinhas, uma parte significativa do distrito. Também serão executadas a partir desta segunda as intervenções para a melhoria do abastecimento na área das piscinas naturais do balneário.

"No final de junho, estive em Porto de Galinhas para assinar a ordem de serviço das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto de Galinhas e agora os trabalhos começam para valer. Na nossa gestão, o planejamento e a constante articulação por recursos junto ao governo federal resultam, na prática, em mais qualidade de vida para a população. Não ficamos apenas nas promessas, mas cumprimos a palavra empenhada porque respeitamos todos os pernambucanos e pernambucanas", afirmou a governadora Raquel Lyra.

ETAPAS DO PROJETO

A primeira frente de serviços contempla a Rua Cajueiro, no centro, com assentamento de 400 metros de rede coletora de esgoto. A previsão é que as atividades no local sejam concluídas até 6 de setembro. Com o objetivo de minimizar o impacto dos serviços para a população, representantes da Compesa e da Prefeitura do Ipojuca estiveram reunidos, na semana passada, para discutir os detalhes do projeto e o cronograma da obra.

Na sequência, a frente de serviços será direcionada às Ruas Cedro e Baobás. A primeira etapa do SES de Porto de Galinhas prevê a implantação de todo o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário que atenderá os dois bairros. Serão implantados 18 quilômetros de rede coletora de esgoto e recuperados mais 2,5 km. Ainda serão construídas pelo projeto uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratamento de 85 l/s e três estações elevatórias, além de recuperada uma estação elevatória em operação atualmente pela Prefeitura de Ipojuca. Também haverá a implantação de 2.500 ligações de esgoto.

“Porto de Galinhas é um destino turístico que representa muito bem o nosso Estado e necessitava dessa atenção, uma obra muito aguardada pela população e requisitada pelo próprio turista. Os esforços do Governo do Estado têm sido grandes para elevar os índices de saneamento e a Compesa tem se dedicado a cumprir esse objetivo, executando as obras que vão levar mais qualidade de vida aos pernambucanos”, destacou o presidente da Compesa, Alex Campos.

As intervenções da primeira etapa do SES Porto de Galinhas têm prazo de conclusão previsto para junho de 2026. A segunda etapa do projeto, que será executada pelo parceiro privado do programa Cidade Saneada, a Parceria Público-Privada entre a Compesa e a BRK, visará a expansão da rede coletora de esgoto no distrito, beneficiando a praia do Cupe.

ABASTECIMENTO

Além das obra de implantação do sistema de esgoto, a Compesa iniciou também nesta segunda-feira (19) intervenções para a melhoria do abastecimento na área das piscinas naturais de Porto de Galinhas, contemplando oito mil pessoas que hoje estão sem acesso à água ou com abastecimento descontínuo. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos no prazo de dois meses. Os serviços contemplarão a implantação de 870 metros de rede de distribuição de 150mm de diâmetro na Rua da Posteação, com interligações nas ruas transversais, para melhoria no setor de abastecimento de água que abrange o trecho entre a Estrada de Maracaípe e a Rua das Piscinas Naturais. O investimento é da ordem de R$ 420 mil.