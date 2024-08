Neoenergia Pernambuco retira fios de telecomunicações irregulares em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Neoenergia Pernambuco tem intensificado as ações de reordenamento de rede na cidade de Caruaru. Desde o último mês de maio, equipes da distribuidora estão trabalhando 24 horas por dia para eliminar os cabos e equipamentos de telecomunicações que não estão dentro dos padrões de segurança exigidos pela regulação do setor. Nas últimas semanas, a distribuidora já promoveu o reordenamento do pátio da feira da cidade e as ruas do entorno, sendo elas a 13 de Maio, a Duque de Caxias e a Vigário Freire. Apenas nesses quatro locais, em 1,1 km, foram retiradas cerca de uma tonelada de cabos e 28 caixas fora do padrão ou ligadas de forma clandestina.

Nesta semana, a concessionária está na Avenida Leão Dourado, no Centro, e, logo em seguida, fará o trabalho na Rua Major João Coelho, no bairro de Rendeiras, e nas avenidas Aracajú e Matriz, no bairro Universitário.

“Estamos trabalhando com a finalidade de garantir a segurança da população, pois esses equipamentos irregulares promovem incêndios em postes e ainda contribuem para a poluição visual da cidade, além de riscos de acidentes devido aos cabos desnivelados”, afirmou o supervisor de operação da Neoenergia, Weudo Monteiro.

A cidade de Caruaru possui 45 provedores com contrato regular com a Neoenergia, mas este número ainda fica muito abaixo das 417 empresas liberadas pela Anatel para realizar o serviço na Capital do Agreste. É importante ressaltar que a liberação da agência reguladora não dá direito aos provedores utilizarem os postes sem a anuência da Neoenergia. Para o compartilhamento das estruturas, é preciso que os interessados em trabalhar de forma regular, com segurança para seu cliente e para toda a sociedade, procurem a distribuidora, apresentem a documentação necessária e assinem o contrato de uso dos postes. Apenas após esta formalização é que os provedores poderão usar os postes para passar suas redes.

NÚMERO ALTO

Desde o início do ano, a Neoenergia Pernambuco já removeu mais de 7,2 toneladas de cabos e equipamentos de telecomunicações irregulares dos postes de Caruaru. Em todo o Estado, este número sobe para 43. Nos últimos três anos, foram mais de 210 toneladas recolhidas do Litoral ao Sertão.