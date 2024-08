Instituto Shopping Guararapes marca 20 anos com linha do tempo e espetáculo 'Sementes para Lembrar'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Shopping Guararapes comemora 20 anos de atuação em agosto com a exposição "Sementes para Lembrar". De 19 a 31 de agosto, a Praça de Eventos do shopping exibirá uma linha do tempo mostrando a evolução da organização. A celebração culminará com um espetáculo gratuito no dia 23, às 18h, também intitulado "Sementes para Lembrar", apresentado pelos jovens do Instituto nas áreas de música, dança e mediação de leitura.

Mantida pelos empreendedores do Shopping Guararapes, a instituição tem como objetivo fortalecer a autoestima intelectual dos jovens, promovendo o exercício da cidadania e ampliando o acesso ao conhecimento por meio de atividades de arte e educação.

Além disso, oferece formação profissional para desenvolver competências essenciais à empregabilidade e ao empreendedorismo e atua como um espaço que garante à comunidade o acesso à leitura, incentivando a formação de novos leitores. Até hoje, mais de 10 mil pessoas já foram impactadas pelas atividades culturais e profissionalizantes promovidas pelo Instituto.

O espetáculo desta sexta-feira, "Sementes para Lembrar", é uma narrativa da evolução do Instituto sob a perspectiva de Pérola, uma aluna que explora o crescimento da organização desde o projeto "Criança Feliz". A peça inclui personagens como Tia Socorro, que está no Instituto desde o início, e Daniel, que simboliza o cuidado com as sementes plantadas. O espetáculo destaca memórias, desafios e conquistas da trajetória da instituição.

Flávia Sousa, coordenadora do Instituto, afirma: “Nosso compromisso é contribuir para um futuro melhor para crianças e adolescentes. Cada sucesso que ajudamos a alcançar é um avanço para uma sociedade mais forte e resiliente.”

Joana D'Arc, ex-aluna do Instituto, relata: "Desde minha entrada em 2022, cresci muito e conquistei meu primeiro emprego formal como jovem aprendiz no Shopping Guararapes, uma experiência que mudou minha vida."

SOBRE O INSTITUTO SHOPPING GUARARAPES

Fundado em 2004, o Instituto é um pilar de transformação cultural e social, oferecendo programas diversificados para o desenvolvimento pessoal e profissional, como aulas de dança, música, mediação de leitura, informática, robótica, e qualificação profissional.