Comando Militar do Nordeste realiza solenidade em comemoração ao Dia do Soldado

Em comemoração ao Dia do Soldado, o pátio do Colégio Militar do Recife (CMR) será ocupado pelos Soldados de Caxias, nesta sexta-feira (23), para a realização da solenidade militar. As comemorações serão presididas pelo General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, e contarão com a participação de autoridades da Marinha e Força Aérea, bem como de outras instituições civis e militares, dos familiares e convidados dos soldados.



Uma formatura e um desfile militar marcarão as comemorações, além da leitura de um texto, que se chama Ordem do Dia. Nele serão lidas referências ao maior soldado do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.



O busto de Duque de Caxias será colocado em destaque no pátio de formatura. Durante o evento, ainda será realizada a entrega de medalhas em reconhecimento a civis e militares pelos serviços prestados ao país e ao Exército.

Também serão entregues diplomas de agradecimento para as entidades que prestam apoio à iniciação profissionalizante dos militares. Além dessa homenagem, os soldados incorporados em 2024 receberão o diploma de conclusão da instrução militar do período básico e de qualificação.



Duque de Caxias

Caxias sempre endossou que a real bravura do Soldado é nobre, gentil e respeitadora. Dessa forma, prolongou, em todas as contendas internas, o manto da reconciliação e do perdão aos irmãos vencidos. Além disso, reconheceu o perigo que rondava o Império na consolidação das fronteiras brasileiras. Nesse contexto, durante a revolta dos farroupilhas, entoou uma das suas frases celebres: ‘abracemo-nos e unamo-nos para marcharmos, não peito a peito, mas ombro a ombro, em defesa da Pátria, que é nossa mãe comum.



Duque de Caxias lutou pela consolidação da independência, pacificou províncias conflagradas e conduziu as armas nacionais à vitória nos conflitos da Bacia do Prata. Nesse panorama, em seus mais de cinquenta anos de excelentes serviços prestados ao Exército e ao Brasil, sempre atuou de maneira íntegra e patriota.



O Exército Brasileiro celebra em 2024 os 221 anos de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva. Ele nasceu em 25 agosto de 1803, na fazenda de São Paulo, no Taquaru, Vila de Porto da Estrela, na Capitania do Rio de Janeiro, quando o Brasil era Vice-Reino de Portugal. Hoje, tal região equivale ao Parque Histórico Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.



Duque de Caxias restabeleceu a ordem no Império, evitando a separação de províncias revoltosas, preservou as instituições, recompôs a coesão nacional e salvou a unidade da Pátria, tendo passado à História com o cognome de " O Pacificador". É possível destacar que, tão importantes quanto a eficácia de suas ações militares, foram a firmeza com que enfrentou os desafios e a generosidade dispensada aos adversários vencidos nos campos de batalha.