Homem é socorrido após afogamento na praia de Boa Viagem

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

Recife

(81) 3413.6193

Editor-assistente do Jornal do Commercio