Morre Gustavo Perez Queiroz, ex-presidente da Fiepe, aos 81 anos

Morreu, no último domingo (25), o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Gustavo Perez Queiroz, aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O velório será realizado nesta segunda-feira (26), a partir das 10h, no Memorial Guararapes, em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. O sepultamento acontece às 14h.

Gustavo Queiroz presidiu a Fiepe por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 1983 e 1989. Durante as gestões, foi responsável pela modernização do Departamento de Economia, que passou a contar com um sistema digital integrado com a Fundação Joaquim Nabuco, e também participou da inauguração da nova sede do Senai-PE.

A Fiepe declarou luto oficial de sete dias e emitiu uma nota de pesar, afirmando que ele liderou o órgão "com excelência e dedicação".

"Seu legado de compromisso com o desenvolvimento industrial de Pernambuco permanece como exemplo para todos nós", diz o comunicado, publicado nas redes sociais.

Gustavo Queiroz também fez parte da direção do Jornal do Commercio, na década de 1980, foi diretor do Sindicato da Indústria de Fiação, Tecelagem e Malharia de Pernambuco e presidiu o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), nos anos 90.

O presidente do Sindaçucar-PE, Renato Cunha, disse que Gustavo Queiroz teve atuação de destaque na Fiepe e no sindicato.

"Enfrentou com competência e tenacidade os grandes obstáculos da inflação descontrolada, que levava a economia nacional aos maléficos desequilíbrios inflacionários", disse Renato Cunha.