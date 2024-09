Novo espaço de atendimentos para população em situação de rua é inaugurado no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A população em situação de rua vai ter acesso a um novo espaço de atendimentos jurídicos, em saúde e de formação para reinserção ao mercado de trabalho no Recife. O imóvel, localizado no bairro de Santo Amaro, área central da cidade, será a nova sede da ONG Samaritanos e será inaugurado nesta quarta-feira (28/8), Dia do Voluntariado.

O espaço, batizado Casa Samaritanos, foi reformado para oferecer estrutura para os projetos que já são realizados pela ONG nas ruas. A casa conta com banheiros para banhos, um mini-auditório para formação e capacitação de pessoas em situação de rua, para reintroduzi-las ao mercado de trabalho, e uma cozinha industrial para produção de alimentos.

“Esse novo espaço, reformado com todo cuidado, reflete nosso compromisso de oferecer à população em situação de rua do Recife o que temos de melhor. Um local acolhedor para que as pessoas possam voltar a sonhar e reconstruir seus caminhos até conquistarem seus próprios lares”, pontua o presidente da ONG, Rafael Araújo.

O projeto da Sede foi realizado voluntariamente pelo escritório de arquitetura Casa Arquitetura e foi implementado em imóvel próprio doado pela Pousada Interiorana Cristã, antiga casa de apoio para adultos com câncer.

DOAÇÕES

O projeto aceita ajuda de voluntários e de doações, através do site www.samaritanosrecife.com.br. O voluntário pode escolher como irá contribuir, inscrevendo-se nas ações da ONG e escolhendo entre várias formas de doação, inclusive mensalmente. A sede está localizada na Rua Álvares de Azevedo, 180, Santo Amaro.



POPULAÇÃO DE RUA

De acordo com o Censo da População de Rua do Recife, estudo realizado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com a Prefeitura do Recife e divulgado em agosto de 2023, a capital pernambucana tem, atualmente, 1.806 pessoas em situação de rua.