Diversidade e Inclusão traduzidas em arte na abertura do Conexão Juventude

Um evento feito por jovens e para os jovens. Com uma intensa programação com música, dança, teatro e debates, a abertura do Conexão Juventude lotou o teatro RioMar, na tarde desta quinta-feira (29), com 700 estudantes de escolas públicas de comunidades da Zona Sul do Recife.



A iniciativa, promovida pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), marca o Dia Internacional da Juventude, celebrado neste mês de agosto, e ocorre, pela sétima vez, em quatro capitais do Nordeste: Recife, Aracaju, Fortaleza e Salvador, mobilizando ao todo cerca de 5 mil participantes, com mais de 60 atrações.



Com o tema DiverCidade, a edição deste ano promove o diálogo sobre Diversidade e Inclusão no território urbano. “Essa geração reivindica um futuro mais plural, inclusivo e sustentável e querem tudo isso na perspectiva de valorização da sua própria comunidade. O Conexão se propõe a dar palco a essas manifestações, expressas em forma de arte”, destaca o coordenador do IJCPM, Carlos Duarte.



Morador do Pina, o estudante João Victor, de 18 anos, participou pela primeira vez do Conexão Juventude. “Estou muito feliz em ver meus amigos no palco se apresentando, mostrando seus talentos, potenciais e expressando suas ideias. Esse ano vim para assistir, mas no próximo quero me apresentar”, relata. Vizinha de João, Andrely Larissa, também de 18 anos, que participa pela 2ª vez do evento, este ano trocou a plateia pela produção. “Está sendo incrível ver os bastidores desse evento tão grandioso. Sonho em ser jornalista e já vou botar essa experiência no currículo”, disse.



Além das apresentações artísticas de grupos formados pelos alunos de oficinas de dança e teatro oferecidas pelos IJCPM, a programação no Teatro RioMar contou também com painel de conteúdo sobre “O olhar da cidade sob a óptica da diversidade”, com o grafiteiro e arte-educador Afro G, a DJ e curadora do Brega Kananda PX, e Luana Maia, jovem travesti do Ibura, ativista pelos direitos humanos de pautas voltadas para a juventude periférica LGBT+. O debate foi mediado pela apresentadora da TV Jornal, Jurema Fox. O encerramento foi com show do cantor Gabriel o Pensador.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA E FIM DE SEMANA

Nesta sexta-feira (30) pela manhã, o Conexão Juventude segue no Cinemark. Com exibição de quatro curtas metragens produzidos por estudantes das oficinas de audiovisual do IJCPM: A Reunião; Entre o Mar e a Memória; Nossa Primeiro Encontro; e Lady e Tramp, todos tendo com locações das filmagens os próprios bairros onde os jovens residem. O evento termina neste domingo (01), com um passeio de bicicleta Mobilidade e Cidade, percorrendo seis quilômetros entre a Zona Sul e o Marco Zero, no Recife Antigo.