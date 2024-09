Entenda como emitir a nova carteira de identidade em Pernambuco e veja calendário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo disponibilizada aos poucos para os pernambucanos.

Para entender os prazos para a emissão do documento, o Governo de Pernambuco disponibilizou o calendário completo com as datas, divididas de acordo com as faixas etárias da população.

Calendário para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em Pernambuco

Imagem do calendário para emissão da nova identidade - Governo de Pernambuco / Instagram

Atualmente, a fase de emissão é para crianças de até 11 anos e pessoas com 60+. A cada três meses, uma nova faixa etária é aberta.

A ideia por trás disso é que os cidadãos tenham tempo suficiente para atualizar o documento. O RG atual continuará válido até 2032.

O que muda na nova de identidade?

A emissão da Carteira de Identidade Nacional segue as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.534/2023, sancionada pelo presidente Lula.

Ela determina que o CPF seja o número único e suficiente para identificação do cidadão em todos os bancos de dados de serviços públicos.

Anteriormente, cada cidadão podia possuir até 27 RGs diferentes, um para cada unidade da federação.

Com a introdução da nova identidade, os brasileiros passam a utilizar apenas o CPF como número identificador.

Sendo assim, o novo modelo da CIN vai unificar vários dados em um único documento.

Documentos para emissão da CIN

Para adquirir a nova identidade, o solicitante precisará fornecer a certidão de nascimento ou casamento, podendo apresentá-la tanto em formato físico quanto digital.

A identidade será emitida em papel de segurança ou em cartão de policarbonato, além de possuir uma versão digital disponível.

Este novo modelo oferece maior segurança e flexibilidade aos cidadãos, proporcionando opções de escolha de acordo com suas preferências e necessidades.

