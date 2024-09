IBGE: Pernambuco está entre as 10 maiores populações do Brasil; veja ranking

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em 2024, a população de Pernambuco aumentou 5,3% e chegou a marca de 9.539.029 milhões.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta última quinta-feira (28).

O levantamento faz parte das estimativas das populações dos 5.570 municípios brasileiros e tem como data de referência 1° de julho desse ano.

Pernambuco tem a 2° maior população do nordeste

O estudo mostra que Pernambuco foi o estado do nordeste que teve a maior porcentagem de variação de crescimento na população em relação ao ano passado.

Com os números, o estado se manteve como a segunda maior população do nordeste, com 305.373 mil habitantes, a mais, que o Ceará.

Veja ranking do Nordeste abaixo:

Estado População em 2023 População em 2024 Porcentagem Bahia 14.141.626 14.850.513 5,01% Pernambuco 9.058.931 9.539.029 5,30% Ceará 8.794.957 9.233.656 4,99% Maranhão 6.775.805 7.010.960 3,47% Paraíba 3.974.687 4.145.040 4,29% Rio Grande do Norte 3.302.729 3.446.071 4,34% Piauí 3.271.119 3.375.646 3,20% Alagoas 3.127.683 3.220.104 2,95% Sergipe 2.209.558 2.291.077 3,69%

Pernambuco tem a 7° maior população do país, diz IBGE

Já âmbito nacional, Pernambuco está entre os 10 mais populosos do país, ocupando a sétima colocação. Veja o ranking completo do Brasil abaixo:

Estado População em 2023 População em 2024 Porcentagem (%) São Paulo 44.411.238 45.973.194 3,52% Minas Gerais 20.538.718 21.322.691 3,82% Rio de Janeiro 16.054.524 17.219.679 7,26% Bahia 14.141.626 14.850.513 5,01% Paraná 11.444.380 11.824.665 3,32% Rio Grande do Sul 10.882.965 11.229.915 3,19% Pernambuco 9.058.931 9.539.029 5,30% Ceará 8.794.957 9.233.656 4,99% Pará 8.121.025 8.664.306 6,69% Santa Catarina 7.610.361 8.058.441 5,89% Goiás 7.056.495 7.350.483 4,17% Maranhão 6.775.805 7.010.960 3,47% Amazonas 3.941.613 4.281.209 8,62% Paraíba 3.974.687 4.145.040 4,29% Espírito Santo 3.833.712 4.102.129 7,00% Mato Grosso 3.658.649 3.836.399 4,86% Rio Grande do Norte 3.302.729 3.446.071 4,34% Piauí 3.271.119 3.375.646 3,20% Alagoas 3.127.683 3.220.104 2,95% Distrito Federal 2.817.381 2.982.818 5,87% Mato Grosso do Sul 2.757.013 2.901.895 5,26% Sergipe 2.209.558 2.291.077 3,69% Rondônia 1.581.196 1.746.227 10,44% Tocantins 1.511.460 1.577.342 4,36% Acre 830.018 880.631 6,10% Amapá 733.759 802.837 9,41% Roraima 636.707 716.793 12,58%

Recife está entre os 10 municípios mais populosos

A pesquisa do IBGE também abrangeu os municípios e mostra a cidade do Recife como a mais populosa do estado.

Recife também é a 9° cidade de maior população no Brasil e a 3° do nordeste, ficando abaixo de Salvador e Fortaleza. Veja os números abaixo.