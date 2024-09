Juntos pela Cidadania leva música, cursos e atendimento médico para o Cabo de Santo Agostinho neste sábado (31). Confira programação

O Cabo de Santo Agostinho vai receber neste sábado (31/8) a primeira ação do Juntos pela Cidadania, iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em coordenação conjunta a Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), Secretaria de Defesa Social (SDS) e Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE).

Serão oferecidos serviços gratuitos para a população, por meio de ações integradas entre os governos estadual e municipal. As atividades vão acontecer das 8h às 12h, na Escola Estadual de Referência ao Ensino Médio Cabo de Santo Agostinho, em Ponte dos Carvalhos.

O projeto visa promover a integração intersetorial entre redes de prevenção social, com a execução de ações para a garantia do acesso a direitos para a população. Dentre os serviços oferecidos estão a promoção de palestras, inscrições em cursos de qualificação, orientação profissional individualizada, vacinação, atendimento médico, exames de prevenção, corte de cabelo e atração musical.

“Entende-se que quanto mais serviços de acesso a direitos estiverem próximos à população, mais efetivamente se consegue mitigar situações de violações de direitos humanos. Assim, esse instrumento funciona como porta de entrada para a política de prevenção à violência, porque não apenas lida-se com os sintomas, mas, também, abordam as multicausalidades da violência, promovendo, assim, uma sociedade mais segura”, destacou a Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joana Figueiredo.

No dia 21 de setembro, a mesma ação chega em Jaboatão dos Guararapes, no Núcleo Estadual de Prevenção Social, em Cajueiro Seco. Posteriormente, a programação em outros municípios será divulgada.

SAIBA QUAIS SERVIÇOS SERÃO DISPONIBILIZADOS

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH)

Emissão de 2º via das certidões de nascimento, casamento e óbito

Atendimento do Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH)

Atendimento do Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa (CIAPPI)

Difusão, atendimento e Orientação para Mediação de Conflitos

Orientação e entrega de formulário para obtenção da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de Pernambuco (CIPTEA)

PE Livre Acesso - Orientação e entrega de formulário para obtenção do passe livre intermunicipal voltado às pessoas com deficiência de Pernambuco

Vem Livre Acesso - Orientação e entrega de formulário para obtenção do passe livre Metropolitano do Recife voltado às pessoas com deficiência de Pernambuco.

Procon-PE - Orientações e divulgação sobre os direitos e deveres do consumidor.

Secretaria de Defesa Social (SDS)

Palestra da Unidade de Planejamento e Coordenação de Eventos da Polícia Civil de Pernambuco (UNICEV/PMPE)

Palestra do Departamento da Polícia Militar da Polícia Civil de Pernambuco

Gerência de Prevenção e Articulação Comunitária (GPAC) - Salas de espera para atendimento da SDS, palestras, difusão das operativas, triagem e cópias

Emissão de RG pela Polícia Civil de Pernambuco através do Instituto de Identificação Tavares Buril

Alerta Celular/Bike pelo 6º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco

Policiamento com música da Companhia Independente de Música da banda da Polícia Militar de Pernambuco (CIMUS/PMPE)

Oficinas com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCÃES/PMPE)

Oficinas com o Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso da Polícia Militar de Pernambuco (RPMON/PMPE)

Oficinas com a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA/PMPE)

Palestra com a Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH/PMPE)

Oficina com a Diretoria Geral de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco (DGO/CBMPE)

Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas Sobre Drogas (SAS)

Divulgação do Programa Mães de Pernambuco

Divulgação da Campanha Infância Longe das Ruas

Divulgação sobre segurança alimentar nutricional: Panfletagem e orientações

Atividade de educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes

Difusão do Programa Atitude

Distribuição de Preservativos: Feminino e masculino

Secretaria da Mulher (SECMULHER)

Distribuição de material informativo sobre a violência contra as mulheres em Pernambuco

Jogo educativo “O Jogo é DELAS”

Palestras informativas sobre a Violência Contra as Mulheres/Agosto Lilás

Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE)

Inscrição nos cursos ‘Qualifica Trabalho’

Orientação Profissional Individualizada

Intermediação de Mão de Obra

Inscrição nos cursos ‘Qualifica Empreendedor’

Serviços de apoio e atendimento ao empreendedor

Secretaria da Criança e Juventude

Cadastramento e orientações sobre o IDJOVEM, com distribuição de material gráfico

Palestra sobre garantia de Direitos da Juventude e orientação dos serviços estaduais para população de 15 a 29 anos.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Divulgação do Programa Morar Bem

Defensoria Pública

Ofício de encaminhamento para 2º via de certidão de nascimento, casamento e óbito

Ofício para retificação extrajudicial de registro

Ofício para habilitação de casamento

Solicitação via sistema CRC para pessoas registradas em outros estados

Orientação jurídica

Judicialização (ações de alimentos, guarda e divórcio)

Propositura de ações judiciais (alimentos, divórcio, investigação de paternidade, retificação de registros

Organização e casamentos coletivos

Mutirões de Exame de DNA

Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

CadÚnico

Programa Criança Feliz: Oficinas de arte e de pintura com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Avaliação nutricional

Orientação sobre IST’s/AIDS, com distribuição de preservativos

Atendimento odontológico com distribuição de kits de higiene bucal

Atendimento médico

Citologia (Prevenção)

Vacinação humana

Vacinação animal

Corte de cabelo

Atração musical