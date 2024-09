Morro da Conceição: Veja o momento exato em que teto do Santuário desaba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Desabamento do teto do Santuário do morro da Conceição deixa duas mortes confirmadas e mais de 20 feridos, na zona norte do Recife

Imagens de câmera de segurança mostram o momento exato em que o teto do Santuário do Morro da Conceição desabou, na tarde dessa sexta-feira no Recife, deixando dois mortos e vinte feridos.

Em nota a Secretaria de Defesa Social informou que 'Foram socorridas, para unidades hospitalares, 22 vítimas e, infelizmente, 2 pessoas foram a óbito sendo um homem com 54 anos e uma mulher de 68'.

O incidente ocorreu enquanto acontecia a distribuição de cestas básicas que é feita de forma mensal no santuário do Morro da Conceição.

Diante da tragédia com duas mortes confirmadas, o Prefeito João Campos decretou luto oficial de três dias.

"Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia", declarou.

Confira Vídeo

Por volta das 16:20, pouco mais de duas horas depois do acidente, o corpo de bombeiros continua fazendo buscas sonoras para encontrar mais vítimas, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanece apostos, "A estrutura colapsou, ela corre riscos, então a gente tem que ficar na cena até a ultima atividade", disse o doutor Leonardo Gomes comandante do Samu "O Samu lamenta muito esse tragédia" continuo o comandante.