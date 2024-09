Nova Igreja do Morro foi presente de Eduardo Campos quando governador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As causas do acidente que virou tragédia ainda vão ser apuradas, mas a suspeita maior está nas placas de energia solar na cobertura do Santuário

Inaugurada em 2010, a moderna Igreja do Morro da Conceição, vítima de um acidente esta sexta-feira, foi construída por iniciativa do então governador Eduardo Campos, com apoio da iniciativa privada.

Eduardo reuniu empresários de vários ramos, inclusive do comércio, e foi realizada uma parceria entre Governo e iniciativa privada para erguer o templo. Na época trabalhou-se a tempo de inaugurar a obra na festa do morro, dia 8 dezembro.

As causas do acidente que virou tragédia com dois mortos e dezenas de feridos, ainda vão ser apuradas mas a suspeita maior está em torno da colocação de placas de energia solar na cobertura há menos de 10 dias. Além dos ventos que estavam soprando forte na hora do incidente.

LULA LAMENTA TRAGÉDIA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre o desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Em publicação no X, Lula disse que tomou conhecimento do episódio “com muita tristeza". "Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento".