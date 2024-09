Raquel Lyra se compromete a reerguer estrutura do Santuário do Morro: "Faz parte do coração do Recife"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após alterar sua agenda nesta sexta-feira (30), retornando do interior de Pernambuco para o Recife, a fim de acompanhar as investigações e primeiras ações do governo para retirada dos escombros gerados pelo desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, na Zona Norte da capital, a governadora Raquel Lyra colocou à disposição das vítimas todo o aparato do Estado e se comprometeu com a reconstrução do espaço religioso.

A gestora chegou ao Morro da Conceição pouco depois das 19h, reuniu-se com lideranças da gestão e da Arquidiocese de Olinda e Recife no salão paroquial do Santuário, instantes antes de garantir à imprensa o apoio necessário para as obras de restauração.

"Dia de tristeza para Pernambuco e para o Recife, particularmente para nós (Raquel e a vice-governadora Priscila Krause) como devotas de Nossa Senhora. Este lugar é de fé, de encontro, esperança, mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Desde o primeiro momento o governo do Estado se fez presente. Mais de 70 pessoas, entre PMs e bombeiros com viaturas para salvamento, foram acionadas para garantir a salvaguarda das vidas. infelizmente perdemos duas pessoas. Gostaria de me solidarizar com essas duas vítimas que não sobreviveram à tragédia e, agora, estamos cuidando das pessoas ainda internadas", assegurou Raquel.

Sobre os trabalhos de restauração do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a governadora informou que desde o primeiro momento esteve em contato com o Arcebispo de Olinda e Recife. "Vamos cuidar das famílias e das pessoas. Também, como prometido, garantir e colocar de pé a estrutura (da igreja), que faz parte do coração do Recife, para retomar todas as atividades sociais e religiosas", garantiu.



PRISCILA KRAUSE

A vice-governadora, Priscila Krause, se pronunciou sobre o desabamento do teto solar do Santuário do Morro da Conceição, na tarde desta sexta-feira (30), deixando feridos.

Priscila esteve presente no local para acompanhar os desdobramentos da tragédia instantes depois do ocorrido. "Acabei de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão no local. Estou indo agora ao Morro para acompanhar de perto os desdobramentos dessa tragédia", afirmou.

DESABAMENTO DE TETO DO SANTUÁRIO DO MORRO

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, 25 pessoas ficaram feridas após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, na Zona Norte do Recife, na tarde desta sexta-feira (30). Além dos feridos, dois óbitos foram registrados: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos.

Das vítimas encaminhas a hospitais e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) do Recife, 12 seguem internadas em unidades hospitalares do Estado, além de quatro em UPAs. Sete pessoas receberam alta ainda nesta sexta-feira. Outras duas assinaram termos para que a alta fosse autorizada.

A tragédia aconteceu enquanto pessoas esperavam a entrega de cestas básicas dentro do santuário. De acordo com o Coronel do Corpo de Bombeiros Francisco Cantarelli, foram utilizadas técnicas de escuta e cães farejadores. "Acreditamos não ter mais nenhuma vítima no local, fizemos a abertura das vias entre os bancos, para certificar que não há vitima. Tiramos os dois corpos, que estavam próximo às partes laterais entre os bancos, e, agora, ainda faremos uma busca minuciosa para garantir que não resta nenhuma vítima do evento", afirmou.

As causas do ocorrido ainda serão investigadas. Na última semana, o teto do santuário recebeu a instalação de 120 placas de painéis para geração de energia solar, o que pode ter sido mais um fator influente na queda da estrutura. Em nota, a empresa responsável pela instalação dos painéis lamentou o ocorrido e afirmou que a igreja possuía os laudos necessários para a instalação dos equipamentos.

