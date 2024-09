Tragédia no Morro da Conceição: Hospital da Restauração divulga estado de saúde de vítimas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em nota, o hospital da Restauração divulgou o estado de saúde das vítimas resgatadas do desabamento do telhado do do santuário do Morro da Conceição

Na tarde desta sexta-feira (30), o teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, desabou, resultando em pelo menos dois mortos e 25 feridos. A tragédia ocorreu durante a distribuição mensal de cestas básicas no local.

A Secretaria de Saúde informou que 25 pessoas foram levadas a unidades hospitalares, e, infelizmente, dois óbitos foram confirmados: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos.

Em nota enviada à imprensa, o Hospital da Restauração (HR) informou que nove pessoas, sendo oito adultos e uma criança, com idades entre 4 e 68 anos, deram entrada na unidade, na tarde desta sexta-feira (30).

As vítimas do desabamento do Santuário do Morro da Conceição apresentam politrauma e chegaram ao hospital conscientes. A unidade de saúde informou que o quadro geral de saúde deles é estável.

Tragédia

Dos feridos, 12 permanecem hospitalizados em unidades estaduais, enquanto quatro estão sendo tratados em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Recife.

Sete pessoas foram liberadas do hospital na própria sexta-feira, e outras duas optaram por assinar um termo de responsabilidade para receber alta.

As autoridades ainda investigam as causas do desabamento. Uma possível ligação com a instalação de 120 placas solares no teto do santuário, realizada na semana anterior ao incidente, está sendo considerada.

A empresa responsável pela instalação dos painéis emitiu uma nota lamentando o ocorrido e assegurando que a igreja possuía todos os laudos necessários para a realização do serviço.

