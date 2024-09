Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no Recife e dedica orações às vítimas da tragédia no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 26ª edição da Marcha Para Jesus no Recife, realizada nesse sábado (31), foi marcada por um forte espírito de fé e solidariedade. Com um público estimado em 70 mil pessoas, o evento encheu a Avenida Boa Viagem com demonstrações de louvor e apoio. A caminhada teve início em frente ao Edifício Castelinho e seguiu até o Parque Dona Lindu, onde o evento continuou com shows e celebrações religiosas.

Em resposta à tragédia no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a Marcha Para Jesus incluiu momentos de oração ao longo do percurso. Paradas especiais foram feitas para que os participantes pudessem orar em solidariedade à comunidade do Morro da Conceição, que sofreu com a morte de duas pessoas no desabamento do teto do Santuário. A organização expressou apoio aos familiares das vítimas e aos membros da Igreja, promovendo um clima de clamor pela recuperação dos feridos.

O coordenador da Marcha, Bispo Daniel Domingos, pediu aos participantes que levantassem as mãos para o céu e enviassem bênçãos para os moradores do Morro. "Nós somos um só e o nosso coração está com os nossos irmãos do Morro. Eu sei que a mão do Senhor está estendida para cada família enlutada, que hoje teve que sepultar seu ente querido. Mas acreditamos que o Espírito Santo consolador vai agir e restaurar a vida dessas famílias e a saúde daqueles que ainda estão nos hospitais", afirmou o Bispo.

A Marcha Para Jesus 2024 também destacou seu caráter solidário com uma campanha de arrecadação de alimentos, em parceria com o G10 Favelas. Pontos de coleta foram montados no Edifício Castelinho e no Parque Dona Lindu, reforçando o compromisso do evento com as comunidades mais necessitadas. Fausto Filho, coordenador do G10 Favelas, elogiou a união dos participantes: "Foi muito bonito de ver milhares de irmãos de várias Igrejas unidos para fazer o bem."

Além da arrecadação de alimentos, o evento contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações preventivas e vacinas, ampliando o alcance social da marcha.

Entre as atrações musicais da tarde, estiveram artistas renomados como Renascer Praise, Isadora Pompeo, Lukas Agustinho e outros. O evento também incluiu atividades para crianças, como passeios de trenzinho e apresentações de dança. A inclusão foi uma prioridade, com intérpretes de Libras garantindo que pessoas com deficiência auditiva pudessem participar plenamente.

A organização da Marcha foi liderada pela Igreja Renascer em Cristo, com o apoio de diversas outras igrejas cristãs, como Assembleia de Deus, Quadrangular e Verbo da Vida. Essa ampla colaboração destacou a força e a unidade do movimento cristão em Recife.

O Bispo Daniel Domingos encerrou o evento agradecendo a todos os apoiadores: “Vivemos uma tarde de muitas bênçãos. É de louvar a Deus porque foi tudo um sucesso. Queremos agradecer à Prefeitura do Recife e ao Governo do Estado por todo o apoio. 70 mil pessoas aqui reunidas é o resultado de um trabalho que entregamos a Deus.”