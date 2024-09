Vítimas de desabamento do teto da igreja do Morro da Conceição são sepultadas

Os corpos de Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos, vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, foram sepultados no Cemitério de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde deste sábado (31).

Durante o enterro, que aconteceu em clima de comoção, estiveram presentes os padres do Santuário do Morro da Conceição - entre eles, o reitor Emerson Borges.

Sobreviventes

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgado às 18h deste sábado (31) informa que, das 25 pessoas atendidas nas unidades da rede estadual de saúde após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, 18 já receberam alta. Além delas, duas assinaram termos para que a alta fosse autorizada e cinco permanecem nos hospitais Getúlio Vargas, Santo Amaro e Memorial Jaboatão.

Dois pacientes em atendimento no Hospital Getúlio Vargas, duas mulheres de 80 anos e 43 anos, foram avaliados pela equipe multidisciplinar da unidade e seguem em observação ambulatorial para tratamento de fraturas.

A paciente internada no Hospital Memorial Jaboatão, uma mulher de 49 anos, encontra-se consciente e estável. Ela será submetida a uma cirurgia no tornozelo nos próximos dias.

Já os pacientes do Hospital Santo Amaro, duas mulheres de 51 e 66 anos, ambas apresentam fraturas e tem programação cirúrgica para a próxima segunda-feira (2), segundo a SES-PE.