Vítimas do desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição serão sepultadas neste sábado (31)

Estavam no local no momento do acidente, Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos

As duas vítimas fatais do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, serão sepultadas neste sábado (31). O velório acontece no Cemitério de Casa Amarela.

Estavam no local do acidente, Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos. Os corpos serão enterrados às 15h e 16h, respectivamente. Os padres do Santuário do Morro da Conceição, entre eles o reitor Emerson Borges, estarão presentes na cerimônia.



No último boletim sobre os estado de saúde das vítimas que ficaram feridas, atualizado até às 10h30, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou que das 25 pessoas atendidas nas unidades estaduais de saúde após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, 18 já receberam alta, 2 evadiram-se das unidades e 5 permanecem recebendo assistência nos hospitais Getúlio Vargas, Santo Amaro e Memorial Jaboatão.



"No Hospital Getúlio Vargas, 4 pacientes deram entrada na noite de ontem, dois receberam alta hoje e os outros dois estão em observação. Um homem e uma mulher, de 80 e 43 anos, respectivamente, passaram por avaliação do cirurgião, acompanhamento ambulatorial das fraturas e permanecem com quadros de saúde considerados estáveis", informou a pasta.

No Memorial Jaboatão, a paciente mulher, 49 anos, encontra-se em observação. Está consciente, orientada e estável. No Hospital da Restauração, onze pessoas, com idades entre 4 e 76 anos, foram atendidas. Nove pacientes receberam alta entre a tarde de ontem e a manhã deste sábado. Outras duas mulheres, de 51 e 66 anos, foram transferidas para o Hospital Santo Amaro.

Missa em homenagem as vítimas

Uma missa em homenagem as vítimas do desabamento será realizada, na noite deste sábado, às 18h, em um espaço temporário montado pela Prefeitura do Recife, situado na quadra próxima ao santuário.

A celebração, será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e concelebrada pelo reitor do Santuário. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, confirmou presença.



Aa gestões estadual e municipal decretaram luto oficial por três dias em homenagem às vítimas do acontecimento. Em função do luto oficial, diversos eventos que seriam realizados pela Prefeitura que iriam ocorrer este fim de semana, nos dias 31 e 1, foram adiados.

Apoio psicológico

Desde a sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Recife iniciou a busca ativa das vítimas que receberam alta das unidades médicas para começar os acompanhamentos psicológicos na rede municipal.

Os profissionais estão de plantão na Unidade de Saúde da Família (USF) José Bonifácio dos Santos, ao lado do Santuário, para acolher as pessoas e iniciar os acompanhamentos. Dos feridos, cinco já foram acolhidos pela equipe e iniciados os acompanhamentos.