Idoso morre após se afogar na Praia de Boa Viagem; caso é o segundo em uma semana

Um idoso morreu após se afogar na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no início da tarde deste domingo (1). O homem de 77 anos se afogou nas proximidades do Hotel Jangadeiro, chegou a ser socorrido após ser retirado da água, mas não resistiu e morreu no local.

Esse é o segundo caso de óbito por afogamento na praia em uma semana, já que um homem de 41 anos também veio a falecer no dia 25 de de agosto.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), em nota, informou que foi acionado por volta das 12h15, enviando quatro viaturas para o local. Guarda-vidas do Posto 06, que fica a aproximadamente 300 metros do local, foram os primeiros a chegar.

Ainda de acordo com a corporação, o homem foi retirado da água por outros banhistas. Durante a análise dos sinais vitais, os guarda-vidas verificaram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória e iniciaram manobras de reanimação, com apoio de equipes do SAMU. O idoso não resistiu e teve óbito constatado pelo SAMU no local.

Caso da última semana

Na semana passada, o afogamento ocorreu nas proximidades do Segundo Jardim. De acordo com testemunhas, a vítima entrou no mar e foi se afastando aos poucos da margem. E, no trecho onde ocorreu o afogamento, não havia guarda-vidas e o socorro demorou a chegar.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h para essa ocorrência de afogamento e enviou três viaturas: uma moto aquática, uma viatura de resgate e uma de comando operacional. O homem foi conduzido pelo Samu à UPA da Imbiribeira, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro.

Conscientização

Ainda sobre o caso deste domingo, o CBMPE lamentou "o ocorrido e reforça a importância da população buscar orientações com os Guarda-vidas sobre os locais mais seguros para o banho de mar ao longo da orla de Boa Viagem, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, assim como observar as bandeiras de sinalização presentes ao longo da praia", reforça a nota.

Com a proximidade do verão e o aumento do fluxo de banhistas nas praias da capital, os dois casos de afogamento em tão curto intervalo de tempo ressaltam a urgência de novas campanhas de conscientização sobre os riscos do mar.

As autoridades podem intensificar as ações educativas e preventivas, alertando a população sobre a importância de seguir as orientações dos guarda-vidas e prestar atenção às bandeiras de sinalização ao longo da orla. A segurança dos banhistas depende da adoção de medidas cautelosas e da colaboração de todos para evitar novas tragédias.