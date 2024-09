Obras da Compesa no Centro do Recife alteram trânsito nesta semana; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A partir desta próxima segunda-feira (2), a Compesa fará intervenções referentes às obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário nos bairros de São José e Ilha Joana Bezerra, cuja mobilização para as obras se inicia às 7h.

O primeiro serviço será realizado na Rua Ibiporã, no trecho do acesso para a Av. Central até a Rua Inconfidência, na Ilha Joana Bezerra. No local, será realizada a atividade de recomposição de paralelo em 130 metros da via. O tráfego de veículos ficará impedido no trecho e os motoristas devem realizar um desvio pela Rua Inconfidência.

Segunda intervenção em Joana Bezerra

A segunda intervenção também será feita na Rua Ibiporã, no trecho entre a Rua Eunápolis e Centenário do Sul.

Serão implantados cerca de 110 metros de tubulações de esgoto na área, com 150 milímetros de diâmetro, a uma profundidade média de 3,10 metros. O trânsito ficará bloqueado na área de obra e os motoristas devem realizar um desvio pelas ruas Embu Guaçá, Avenida Central e Rua Bragantina. A previsão de conclusão do trecho é até o dia 25 de setembro.

Bairro de São José

Mapa da obra esgoto no bairro de São José - COMPESA/DIVULGAÇAÕ

Já no bairro de São José, está programada uma atividade para implantação de ramais de ligação domiciliar da rede de esgoto na Rua Cabo Eutrópio, trecho entre a Rua Mirandópolis e Caetité, no bairro de São José. Serão instalados 24 ramais, com diâmetro de 150 milímetros, numa profundidade média de um metro.

O trânsito será desviado em decorrência dessa atividade e os motoristas devem realizar um desvio pelas ruas Mirandópolis e Caetité. A previsão é que o trecho seja finalizado até o dia 11 de setembro.

Em todos os trechos, as ações serão desenvolvidas pelas equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, que atuarão no período das 7h às 17h. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Plantão Social da obra (81 98266-4830).

Sistema de Esgotamento

Os serviços realizados nos bairros de São José e Ilha Joana Bezerra fazem parte do projeto de ampliação da coleta e tratamento de esgoto na área central do Recife, incluindo também o bairro do Cabanga.

As equipes da BRK atuarão até o fim de 2024 para a implantação de seis quilômetros de redes coletoras de esgoto e uma estação elevatória, que transportarão o efluente dos imóveis até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga, já em operação. Sete mil moradores serão beneficiados com esta iniciativa, que trará melhoria na qualidade de vida e preservação do meio ambiente.