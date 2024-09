Passeio ciclístico marca o encerramento do Conexão Juventude

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (1º), Pedal Mobilidade e Cidade reuniu estudantes do IJCPM, em percurso de 6 quilômetros entre o Pina e o Marco Zero, no Recife Antigo

Um passeio ciclístico com cerca de 600 participantes percorreu as ruas do Recife neste domingo (1º) durante o Pedal Mobilidade e Cidade, que marcou o encerramento do Conexão Juventude. Em seu sétimo ano, o evento, promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), celebra o Dia Internacional da Juventude com uma intensa programação artística e cultural protagonizada por estudantes atendidos pela instituição.

Com o tema DiverCidade, esta edição promoveu o diálogo sobre Diversidade e Inclusão no território urbano. “Para se conectar com o cotidiano urbano nada melhor do que pedalar pela cidade. A bicicleta simboliza mobilidade, respeito ao meio ambiente e saúde e bem-estar”, destaca o coordenador do IJCPM, Carlos Duarte.

A concentração para o pedal iniciou às 7h30, no RioMar Recife, com discotecagem, café da manhã nutritivo e sessões de alongamento e aquecimento, reunindo estudantes atendidos pelo Instituto e colaboradores dos negócios do Grupo JCPM. Às 8h30, com estrutura de apoio, incluindo ambulância, o grupo iniciou o percurso de 6 quilômetros até o Marco Zero, no Recife Antigo e de lá até o JCPM Trade Center, no Pina.

Entre os participantes esteve a estudante de Enfermagem Beatriz Rejane Raposo, 24 anos, aluna do curso de Projeto de Vida do IJCPM, que já utiliza a bicicleta como meio de transporte em seu dia a dia. “Esse passeio ciclístico incentiva outras pessoas a utilizar cada vez mais a bike para se locomover. É econômico, não polui e ainda é um ótimo exercício física”, diz a jovem.

Um estilo de vida mais saudável é o que também busca o assistente administrativo Ednaldo Santos, 21 anos. “Este é o segundo ano que participo do Pedal do Conexão Juventude. É um momento divertido, de integração, que desperta o desejo de praticar mais atividades físicas ao ar livre”, considera Ednaldo.

Conexão Juventude

A 7ª edição do Conexão Juventude contou com mais de 60 atrações, mobilizando cerca de 5 mil estudantes, em quatro capitais do Nordeste onde o IJCPM atua: Recife, Aracaju, Fortaleza e Salvador. Apresentações de dança, teatro, exposições fotográficas, exibição de curtas e painéis temáticos fizeram parte da programação.

“Essa geração reivindica um futuro mais plural, inclusivo e sustentável e querem tudo isso na perspectiva de valorização da sua própria comunidade. O Conexão se propõe a dar palco a essas manifestações, expressas em forma de arte”, conclui Calos Duarte.