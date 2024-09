Santuário de Nossa Senhora da Conceição passa por serviço de escora da estrutura e remoção de entulhos neste domingo (1º)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição (Zona Norte do Recife), que vitimou duas pessoas e deixou outras 28 feridas na sexta-feira (30), o dia foi de trabalho neste domingo (1º). A Prefeitura do Recife está colaborando com a igreja em uma série de ações para reorganizar o local após o acidente. Um dos trabalhos é o escoramento da área situada embaixo do coreto, em frente à entrada principal do Santuário.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança no local, para possibilitar a entrada do maquinário pesado que atuará no corte e remoção dos entulhos gerados pelo desabamento. Além disso, as equipes municipais estão ajudando na retirada das imagens sacras. Nesta segunda (2), a Prefeitura também se comprometeu a entregar 100 cestas básicas ao Santuário.



Segundo a prefeitura, várias secretarias e órgãos estão mobilizados desde a sexta-feira (30) e foi decretado luto oficial por três dias em homenagem às vítimas do acontecimento. “Hoje estamos trabalhando desde cedo. A área embaixo do coreto é vazada e, como vamos entrar com maquinário pesado amanhã, fizemos todo o escoramento do local para aumentar a segurança e preservar toda a estrutura intacta do santuário”, explica o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares. As máquinas que auxiliarão o corte da estrutura que desabou pesam, em média, acima de 20 toneladas, cada.

Missa presidida por dom Fernando Saburido aconteceu em pavilhão montado na quadra esportiva - Alberto/JC Imagem

MONTAGEM DE PAVILHÃO

O chefe do COP Recife, Anderson Soares, acrescenta que após as missas realizadas na manhã desse domingo, foi retomado o serviço de remoção das portas, iniciado no sábado (31). A celebração dominical foi presidida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido. Os fieis se reuniram no pavilhão, montado ontem pela Prefeitura na quadra esportiva em frente ao santuário, para que as atividades sacras e litúrgicas da igreja ocorressem durante esse fim de semana.

Obras sacras foram retiradas do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após o desabamento do telhado na sexta-feira (30) - Hélia Scheppa/Divulgação

JESUS CRISTO EM MEIO AOS DESTROÇOS



Diversos objetos sacros, que estavam em meio aos escombros, foram retirados. “Estamos ajudando a Igreja a retirar tudo que for de valor para a instituição e puder ser removido manualmente. Várias imagens estão intactas, como a estátua de São José, que está perfeita. Também estamos removendo os bancos”, acrescenta Anderson. O serviço está sendo executado por uma empresa especializada em demolição contratada pela Prefeitura e deve durar cerca de 30 dias, pois precisa ser feito com muito cuidado.

Obras sacras foram retiradas do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após o desabamento do telhado na sexta-feira (30) - Hélia Scheppa/Divulgação



DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife vai realizar a entrega de 100 cestas básicas ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição nesta segunda-feira. De acordo com a PCR, o objetivo é complementar o estoque da igreja para que as famílias atingidas pela tragédia da última sexta não tenham ainda mais problemas no âmbito da segurança alimentar. A equipe da Secretaria permanece no local para atendimento das famílias, no que se refere às necessidades de assistência social.

FERIDOS NO ACIDENTE

A Secretaria de Saúde do Recife montou um esquema especial para dar suporte integral às vítimas, além de familiares, da ocorrência no Santuário da Nossa Senhora da Conceição. Das 29 pessoas feridas, cinco ainda permanecem internadas. Desde ontem, a secretaria vem contatando as vítimas e oferecendo atendimento com um equipe multiprofissional, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais, entre outros. Além disso, uma equipe com psiquiatras reforçará os atendimentos à população durante toda esta semana, na Unidade de Saúde da Família (USF) do José Bonifácio dos Santos, situada ao lado do santuário.

A USF do José Bonifácio dos Santos foi aberta no final de semana e recebeu reforço nas escalas para fazer esse acompanhamento. No sábado, funcionou até às 22h, realizando mais 54 atendimentos, entre vítimas, familiares e moradores da comunidade, nas diversas especialidades de saúde. Neste domingo, a unidade abriu às 7h e funcionará até o final do dia. Sete pessoas receberam atendimento nesta manhã, sendo cinco feito por médicos e dois por psicólogos.