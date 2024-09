Após meses de funcionamento reduzido, mais de R$ 3 milhões serão investidos no restauro da Igreja Matriz de Santo Antônio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após mais de dois meses com funcionamento reduzido devido a problemas com a energia elétrica, a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada na área central do Recife, deve começar a ser restaurada. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou nesta terça-feira (3/9) a ordem de serviço para as obras, a ser executada por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), no valor de R$ 3,4 milhões. Os recursos são do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Iphan), por meio do Novo PAC.

Apesar de tombado em nível federal, o monumento religioso de oito altares enfrentava problemas com a energia elétrica desde o mês de junho. As missas das 17h30 não estavam sendo realizadas durante a semana e aos sábados e domingos, o padre, Roberto Nogueira, e o sacristão, Cláudio Matos, estavam ligando o quadro de distribuição de energia utilizando o cabo de vassoura para evitar choques elétricos.

Para a realização das obras, a matriz deve ficar fechada por 13 meses. De acordo com a Arquidiocese, toda a atividade religiosa será feita na lateral do templo.

“A restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio, além de valorizar nosso patrimônio, também reforça, junto com outras ações, a requalificação do Centro do Recife, para que nossa capital seja um lugar bom para frequentar, seja para lazer, trabalho ou turismo”, destacou Raquel Lyra.

Serão restaurados os bens móveis e integrados da igreja, nos espaços da nave: forro, cimalhas, tribunas, portadas, púlpitos, arco cruzeiro, pinturas, retábulos e balaústres (antiga mesa de comunhão que delimita os níveis e espaços no corpo da nave); a capela-mor, com o retábulo do Santíssimo Sacramento, tribunas, cimalhas, forro, revestimentos parietais em talha e pinturas apaineladas; a sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento, com o nicho de N. Sra. da Soledade; a sacristia da Matriz, com arcaz em jacarandá; e sub-coro com forro, capela de N. Sra. da Piedade, pia batismal e painel do Batismo de Cristo.

Igreja Matriz de Santo Antônio estava com funcionamento reduzido há mais de dois meses - Guga Matos/JC Imagem Igreja Matriz de Santo Antônio estava com funcionamento reduzido há mais de dois meses - Guga Matos/JC Imagem Igreja Matriz de Santo Antônio estava com funcionamento reduzido há mais de dois meses - GUGA MATOS/JC IMAGEM

“É uma satisfação enorme ver um projeto desse se concretizando, tanto pelo valor sentimental, por se tratar de uma Igreja que é o coração do Recife, mas também pela boa utilização de recursos”, afirmou o superintendente do Iphan em Pernambuco, Gilberto Sobral.

Leia Também Igreja tombada está com funcionamento reduzido devido a problemas com energia elétrica no Recife

Após a assinatura da ordem de serviço, o grupo de trabalho formado pela Arquidiocese de Olinda e Recife, pela Secretaria de Cultura e pela Fundarpe se reuniram para tratar da reconstrução do Santuário do Morro de Nossa Senhora da Conceição. A governadora Raquel Lyra assegurou a reconstrução do templo por meio de Termo de Fomento.