Capibaribe Festival lança programação da sua 3ª edição

Gratuito, o maior festival ambiental do Estado irá reunir cultura e sustentabilidade para despertar nas pessoas o cuidado com as águas do Capibaribe

O Capibaribe Festival lançou a programação da sua terceira edição. O festival será realizado entre os dias 21 e 29 de setembro nas cidades do Recife e de Vitória de Santo Antão. Além de diversas ações, como a limpeza do rio, o plantio de mudas, a Conferência Água+, o Ideathon, shows e pedalada, este ano o festival terá programação ampliada, realizando, em 12 de outubro, o Mini Capibaribe Festival, com diversas atividades lúdicas e educativas voltadas para o público infantil, nas margens do Capibaribe no bairro de Várzea.

O evento reuniu patrocinadores, representantes do poder público para celebrar o início de mais uma jornada em prol de ações voltadas à conservação do Rio Capibaribe. Com a temática Um rio de possibilidades, o festival tem como objetivo despertar, na população, o cuidado com o rio através de vivências nas as águas do Capibaribe.

“A gente só cuida do que conhece e do que estima. O nosso evento pretende despertar nas pessoas memórias afetivas com o rio para construir na população o sentimento de pertencimento às águas”, afirma a produtora do Capibaribe Festival, Duda Carvalho.

MOVIMENTAÇÃO EM PROL DOS RIOS

Em 2023, o festival impactou 5 mil pessoas diretamente e 15 mil indiretamente, realizou o recolhimento de 450 quilos de resíduos do Capibaribe e o plantio de 70 mudas plantadas na cidade de Poção rio, localizada na cidade de Poção. Durante os cinco dias de evento, foram gerados 160 empregos diretos e contou com a participação de 65 voluntários, impulsionando R$150 mil reais na economia do Recife durante os 5 dias de evento.



“O Capibaribe Festival une cultura, educação e sustentabilidade em uma grande celebração ao rio, com a integração da comunidade, da academia e das nossas manifestações culturais”, afirma o produtor do Capibaribe Festival, Anderson Pierre.

Para 2024, a organização estima impactar 10 mil pessoas diretamente e 40 mil indiretamente, com recolhimento de 500 quilos de resíduos do Capibaribe, gerando 260 empregos e mobilizando 80 voluntários.

O Capibaribe Festival anunciou a primeira atração do evento: a cantora francesa Clair, que irá apresentar o álbum "La maison magique", lançado em abril de 2023, que mistura pop freestyle e introspecção lírica. O festival conta com a parceira do Consulado Francês.

“A presença do Consulado Francês no evento é uma chancela diplomática e internacional, que demonstra consonância com um movimento mundial para revitalização de rios urbanos, como vimos recentemente com o Rio Sena, durante as Olimpíadas. A revitalização do Capibaribe é possível para trazer mais vida para as águas. E isso passa necessariamente pelas pessoas, poder público e empresas”, afirmou Duda Carvalho.

CONFERÊNCIA ÁGUA+

No dia 25 de setembro, o Capibaribe Festival realiza a Conferência Água+, reunindo comunidades, sociedade civil, profissionais, pesquisadores e ativistas ambientais de várias partes do Brasil para debater a gestão e preservação da água e o convívio harmônico entre pessoas e recursos naturais.

Entre os nomes confirmados estão Ayobami Badiru, Meteorologista Ambiental formada pela Albert Ludwig Universität Freiburg, na Alemanha; Zeca Brandão, arquiteto e urbanista, doutor em Habitação e Urbanismo pela Architectural Association School de Londres; Carlos Menezes, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA/UFPE e doutorando em Economia pela Universidade de Brasília - UnB; Thaís Guimarães professora da Universidade de Pernambuco de Petrolina e integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Keila Lima, Coordenadora de Baixo Carbono e Resiliência do Brasil da ICLEI; Cristiana Coutinho, Tropoclima Climatologia e professora da UFPE; e Clara Santos, Geógrafa, Mestranda em Geografia, Ativista Socioambiental e Climática, e Articuladora Nacional do Engajamundo.