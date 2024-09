Aniversário de 18 anos da Orquestra Criança Cidadã terá concertos grátis, artistas internacionais e mensagem contra a guerra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento reencena a apresentação feita para o papa Francisco, no Vaticano, em novembro de 2023, com o intuito de promover a união entre os povos.

A Orquestra Criança Cidadã, projeto social que promove inclusão através da música, comemora 18 anos com o "Concerto pela Paz", que será realizado no Teatro de Santa Isabel, na terça-feira (10), no Recife.

Segundo os organizadores, na ocasião, será lançado um documentário que revela os bastidores da apresentação e a experiência dos músicos em Roma.

Participações

Orquestra Criança Cidadã no Vaticano - Carlos Eduardo Amaral / Ascom OCC

O concerto reúne músicos russos, ucranianos, ex-integrantes da orquestra e três cantores convidados, sob o comando do maestro, cearense, José Renato Accioly.

Em entrevista, ao JC, José Renato explicou o impacto da junção entre artistas de dois países que estão em guerra.



"A arte e a música sinfônica nos possibilitam fazer esse gesto pela paz. A gente sabe que um concerto ou uma união entre músicos não vai trazer a paz, mas pode chamar atenção da sociedade de que a paz é possível e que temos que perseguir uma existência mais fraterna e tranquila entre os povos", disse o maestro.

Os artistas estrangeiros participaram de apresentações na Europa que simbolizam o poder da arte de unir nações em conflito.

A mensagem pacifista, já apresentada ao papa, será replicada em Pernambuco, com entrada gratuita para o público.

A apresentação



Durante o concerto, os violinistas ucranianos Oleksandra Zharko e Oleksandr Puzankov, e os russos Zlata Synkova e Nikita Shkuratov, se unirão a 11 integrantes da Orquestra Criança Cidadã, selecionados em uma audição às cegas.

Em seguida, os 74 membros da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã, principal grupo do projeto, subirão ao palco.

Também estarão presentes os cantores Igor Alves, Guilherme Rosa e Ricardo Neto, além dos ex-alunos Antonino Tertuliano, atualmente mestrando em música na Alemanha, e Isaías Tavares, que integra a Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Homenagens

Durante a noite, o projeto homenageará apoiadores como o ministro José Múcio, o jornalista Francisco José, entre outros.

O repertório do concerto incluirá obras de compositores clássicos como Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, além de peças de artistas brasileiros, com influências da música regional nordestina e do carnaval.

Sobre o projeto Orquestra Criança Cidadã

A Orquestra Criança Cidadã, fundada em 2006 no bairro do Coque, no Recife, expandiu suas atividades para Ipojuca e Igarassu, atendendo atualmente 420 alunos.

Ao longo de 18 anos, o projeto já beneficiou mais de 700 crianças e adolescentes, oferecendo aulas de música, assistência médica, psicológica e pedagógica, além de orientá-los para o mercado de trabalho na construção e manutenção de instrumentos musicais.

O projeto, reconhecido pela excelência musical, participa de eventos internacionais e conta com uma orquestra principal, além de vários grupos representativos.

A iniciativa se mantém através de doações e é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal.



Orquestra Criança Cidadã no Vaticano