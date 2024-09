Defesa diz que CEO da Esportes da Sorte, Darwin Filho, e esposa se apresentaram à polícia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (5), o CEO da empresa bet Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, que estava sendo procurado, se entregou à polícia, juntamente com a esposa.

O empresário estava sendo procurado dentro da operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na quarta (4).

Segundo o escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão, que defende o empresário, o casal prestou depoimento nesta manhã e está "à disposição das autoridades."

Leia a nota completa:

"O escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão informa que Darwin Filho e sua esposa se entregaram espontaneamente à polícia civil de Pernambuco hoje pela manhã, já prestaram depoimento e se encontram à disposição das autoridades. Todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esporte da Sorte foram sanadas, demostrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais. O escritório impetrou Habeas Corpus perante o TJPE e aguarda a análise acerca das prisões".

A empresa Esportes da Sorte possui sede no Recife e é um dos alvos da operação da Polícia Civil contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O JC entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através da assessoria de imprensa, para saber informações sobre a audiência de custódia do casal, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.



De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização, Darwin está no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

A esposa está na Colônia Penal Feminina do Recife, onde também estão a advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Simone Bezerra.

O empresário se manifestou por meio de uma carta aberta divulgada pela assessoria da Esportes da Sorte.

Na carta, Darwin Filho alega ter confiança na justiça e sua que está disposto em colaborar com as investigações relacionadas à regulamentação das apostas esportivas no Brasil

Ele declara que sua "consciência está tranquila em relação aos seus atos" . Darwin diz estar surpreso com as medidas judiciais.

Operação Integration

A operação Integration foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na última quarta-feira (4). As investigações estão em curso e dos 19 mandados de prisão, já foram cumpridos 10, entre eles, o da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

Além disso, 24 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A polícia aponta que o grupo criminoso atuava em pelo menos 11 setores, como eventos e casas de câmbio, utilizando-se de depósitos bancários para lavar dinheiro proveniente de jogos ilegais.

Segundo o Ministério da Justiça, mais de R$ 3 bilhões circularam nas contas do grupo entre 2019 e 2023, com movimentações financeiras suspeitas e compras de bens de luxo incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

Até o momento, mais de R$ 454 mil em dinheiro, artigos de luxo, aeronaves e automóveis foram apreendidos.

Confira o pronunciamento do CEO da Esportes da Sorte na íntegra:

"Em primeiro lugar, não existem duas verdades, mas podem existir duas, cinco, dez, mil mentiras, mas a verdade é sempre uma só. Preferi vir aqui, antes de cumprir o meu dever com a justiça, e falo com muita transparência, porque se não tivesse a consciência tranquila sobre meus atos, jamais iria me expor nesse momento, inclusive porque serei confrontado comigo mesmo daqui para frente.

Sempre fui muito vocal no intuito de contribuir com o debate favorável à regulamentação das apostas esportivas de cota fixa e jogos online no Brasil. Como representante do Esportes da Sorte, sempre colaborei com a atuação das autoridades e das investigações. Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi defender a lei. Também sempre pautei nossa atuação em favor das boas práticas, do jogo responsável e o defendo como forma de entretenimento.

Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa, quanto a que a mim foi aplicada. Dado que sempre me coloquei à disposição das autoridades. De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas.

Me encontro tranquilo neste momento. Por mais que tenha muita angústia, o que é natural, já que ninguém deseja passar por isso, sigo confiante no processo. Aproveito para agradecer aos nossos colaboradores, clientes, parceiros, e dizer que vocês jamais irão se decepcionar com o Esportes da Sorte. Vou me dirigir às autoridades para me apresentar e o farei de maneira muito serena.

Eu acredito muito na justiça e tenho absoluta certeza da minha condutaede todas as pessoas que trabalham conosco, sei que tudo isso será esclarecido."

