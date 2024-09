Explosão de GNV em posto de combustíveis deixa homem ferido em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um cilindro de gás natural veicular (GNV) explodiu em um posto de combustíveis, na tarde dessa quinta-feira, na Avenida Olinda, no bairro do Varadouro, deixando uma vítima ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 23 anos foi conduzido para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, com quadro de traumatismo cranioencefálico leve e queixa de dor no ouvido.

A vítima trabalha como frentista no posto.

A explosão ocorreu por volta das 14h30. A área foi isolada e o trânsito precisou ser desviado na área do posto de combustíveis.

Segundo os bombeiros, não é possível afirmar o que causou a explosão. Os motivos serão apurados através de laudo pericial.