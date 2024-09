1ª Feira de Artesanato e Economia Solidária na Reserva do Paiva apoia empreendedores locais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empreendedores da região expõem produtos e promovem a economia solidária na Feira de Artesanato da Reserva do Paiva no próximo domingo (08).

Neste domingo, 8 de setembro, o Litoral Sul de Pernambuco será palco da 1ª Feira de Artesanato e Economia Solidária da Reserva do Paiva, um evento que destaca a economia solidária e promove o desenvolvimento sustentável da região.

Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo do Governo do Estado (Sedepe) em parceria com a Rota dos Coqueiros, administrada pela Monte Rodovias, o evento contará com a participação de 20 empreendedores na Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP).

Produtos diversos

A feira visa fortalecer a economia local, oferecendo uma plataforma para empreendedores das comunidades vizinhas às rodovias, como Gaibu e Itapuama, exporem e comercializarem seus produtos.

O público poderá encontrar uma variedade de itens, incluindo bonecas de pano, artigos em crochê, bijuterias, bolos e doces, bordados e rendas, entre outros produtos artesanais e regionais.

Entre os expositores, Ana Fontoura, especialista na técnica de pontilhismo, compartilha sua trajetória com o empreendedorismo, que surgiu em um momento de vulnarabilidade após a morte do seu companheiro. "Com mais de 50 anos, me vi sem muita perspectiva de trabalho. Após ser diagnosticada com depressão, descobri na arte, especialmente no pontilhismo, uma nova forma de viver. Essa feira é uma excelente oportunidade para mim e para muitos outros artesãos", afirma.

Desenvolvimento econômico

Greici Vidaletti, Coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social da Monte Rodovias, destaca que a iniciativa é parte do compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico das comunidades ao redor da rodovia. "Essa feira é uma oportunidade única para os empreendedores locais mostrarem seus talentos e expandirem seus negócios. Queremos ajudar a fortalecer a economia solidária e proporcionar mais visibilidade para esses produtores.", disse Greici.

Amanda Aires, Secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, ressalta o compromisso da secretaria com práticas sustentáveis e a preservação das tradições culturais do Estado. “Essa dedicação na forma de políticas públicas é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico local e para atingirmos os nossos objetivos de inclusão social, justiça econômica e crescimento sustentável”, pontua.

A 1ª Feira de Artesanato e Economia Solidária da Reserva do Paiva promete não apenas gerar renda para os empreendedores locais, mas também oferecer uma rica experiência cultural e gastronômica para os visitantes.