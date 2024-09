Desfile do 7 de Setembro, no Recife, reúne autoridades e militares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O tradicional desfile do 7 de Setembro, Dia da Independência, reuniu autoridades, militares e estudantes na manhã deste sábado, na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A solenidade cívico-militar está completando 202 anos. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o comandante militar do Nordeste, o general do Exército Maurilio Miranda Netto Ribeiro, seguiram em veículo aberto por todo o trajeto do desfile.

Em seguida, a governadora, acompanha da vice, Priscila Krause, acompanhou a continuidade da cerimônia junto aos representantes das forças de segurança do Estado e parte do secretariado.

Desfile do 7 de Setembro, Dia da Independência, no Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

"Hoje é dia de celebrar todas as conquistas que tivemos nas mais diversas áreas, pelo tamanho e força da cultura e da história do nosso país, mas também nos faz lembrar o quanto ainda precisamos continuar garantindo a superação da desigualdade", declarou Raquel Lyra.

"Por isso, em Pernambuco estamos trabalhado de maneira incansável para fazer com que o nosso Estado possa crescer e nosso povo tenha autonomia financeira, de pensamento, de liberdade na democracia e tenhamos um estado com mais paz social, saúde, habitação para todos homens e mulheres de Pernambuco", completou.



Ao todo, 669 policiais militares e 183 bombeiros participaram do desfile cívico, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS).

Desfile do 7 de Setembro, Dia da Independência, no Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O comandante Militar do Nordeste afirmou que a celebração do 7 de setembro reafirma o compromisso da instituição com o Brasil.

"Esta data é muito importante para todos os brasileiros, porque é a oportunidade da nação celebrar um país livre, independente, que valoriza a democracia, a paz e a segurança do seu povo. As Forças Armadas se orgulham de poder participar desta festa cívica e poder reafirmar o permanente histórico compromisso com a independência e com a soberania da nossa querida nação", afirmou Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

Além dos militares, estudantes também participaram o tradicional desfile. Do Colégio da Polícia Militar, havia 290 alunos.

Ao todo, desfilaram cerca de 4 mil estudantes de escolas das redes pública e privada.

GRITO DOS EXCLUÍDOS

Na manhã deste sábado, representantes de movimentos sociais participaram do Grito dos Excluídos e Excluídas. O ato, que teve como tema "Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa?", teve início no Parque Treze de Maio, no bairro da Boa Vista, e seguiu por outras vias do Centro do Recife.

A mobilização pelos direitos humanos ocorre anualmente nas principais capitais do País e é uma forma de protesto contra as desigualdades sociais.