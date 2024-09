Homem de 21 anos morre por afogamento na praia do Bairro Novo, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (07), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco registrou uma morte por afogamento na Praia do Bairro Novo, em Olinda. A vítima, um jovem de 21 anos, foi resgatada por populares.

Os bombeiros foram acionados por volta das 12h05, e os guarda-vidas do Posto 1 de Olinda iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar ao chegar no local. O Samu chegou em seguida e constatou o óbito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz estava nadando sozinho numa área com muitas pedras. Apenas este ano, já foram registrados ao menos 11 óbitos por afogamento no Estado.

Corpo de Bombeiros lamenta

O Corpo de Bombeiros emitiu nota informando o ocorrido e lamentando o óbito:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que no início da tarde de hoje (07/09), por volta das 12h05, foi acionado para atuar em uma ocorrência de afogamento, na Praia do Bairro Novo, em Olinda.

Os Guarda-vidas do Posto 1 Olinda seguiram para o local do afogamento e iniciaram a reanimação cardiopulmonar na vítima, do sexo masculino, de idade não informada, que havia sido retirada por populares. O Samu chegou em seguida e atestou que a vítima estava em óbito. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar, até a chegada do IML.

A Corporação lamenta o ocorrido, presta as condolências à família da vítima e orienta que toda a população esteja atenta às orientações de segurança nas praias que são realizadas nos canais de comunicação oficiais do CBMPE.