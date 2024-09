Homem de 19 anos é preso suspeito de estuprar crianças de 3 e 7 anos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O homem fazia gravações dos abusos que cometia contra as crianças, além de possuir outros conteúdos de pornografia infantil no aparelho.

A Polícia Civil de Pernambuco realizou a prisão de um homem, de 19 anos, suspeito de estuprar duas primas de 3 anos e uma outra criança de 7 anos de idade.

A ação aconteceu no município de Aliança, na última quinta-feira (5).

Segundo a polícia, o homem fazia gravações, no próprio celular, dos abusos que cometia contra as crianças, além de possuir outros conteúdos de pornografia infantil no aparelho.

Segundo a Delegada Cláudia Gonzaga, da Segunda Delegacia de Polícia de Crimes Contra Criança e Adolescente e Atos Infracionais (DPCCAI), de Jaboatão dos Guararapes, que trabalhou na prisão, o autor, que não teve o nome revelado, foi identificado, primeiramente, pela Polícia Federal.

"Inicialmente, a polícia federal trouxe alguns reportes de que havia uma suspeita de abuso sexual e de armazenamento de pornografia infantil. A partir disso, a diretoria de inteligência começou a investigar e percebeu que alguns vídeos foram baixados na internet e outros são produzidos pelo autor enquanto abusava das crianças", disse.

Delegada Cláudia Gonzaga, da 2° DPECCAI - Jaboatão dos Guararapes - Divulgação/Polícia Civil.

A delegada também confirmou que as vítimas são duas primas, de 3 anos, e uma outra criança de 7 anos, que morou com a família do criminoso.

"Identificamos esses abusos e fomos na cidade de Aliança para cumprir o mandado de busca e apreensão. Ouvimos as testemunhas, identificamos quais eram as crianças pelas características físicas, escutamos em escuta especializada e as crianças narraram que ele pedia, constantemente, para tirar as roupas delas, praticava os atos libidinosos e registrava com o celular", completou.

Ainda segundo Cláudia, o homem foi preso preventivamente, passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao presídio de Limoeiro, no agreste de Pernambuco.