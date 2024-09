No Recife, antigo prédio do INSS vai virar habitacional para 120 famílias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O projeto de revitalização é uma ação entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Governo Federal, por meio do Ministério da Previdência Social.

Uma antiga sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que fica localizada no centro do Recife, será reformada e transformada em um habitacional para 120 famílias.

O projeto é uma ação entre o Governo do Estado de pernambuco e o Governo Federal, por meio do Ministério da Previdência Social. O protocolo de intenção foi firmado nesta segunda-feira (9).

Governadora e ministro na cerimônia

A governadora, Raquel Lyra (PSDB) e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, oficializaram a doação, que faz parte do programa Morar Bem PE, na manhã desta segunda.

Durante a ocasião, ainda foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o INSS e a Secretaria de Administração (SAD) para ofertar os serviços do Instituto nas unidades do Expresso Cidadão.

"Iremos destinar o Edifício Segadas Viana para moradia popular e contribuir com a requalificação do Centro do Recife. No momento, 120 famílias vivem no imóvel, e iremos transformá-lo para que elas possam ter condição digna de moradia", disse a governadora.

Governadora Raquel Lyra e Ministro da Previdência Carlos Lupi. - Yedo Leonel/Secom.

Raquel também confirmou que a obra será uma retrofit, que se configura no processo de modernização e revitalização de um prédio antigo sem demolir, construir algo novo, ou mudar as características originais do edifício.

"Há meses, estamos em diálogo com o Governo Federal e os movimentos sociais para poder apresentar o projeto e captar recursos para realizar a obra de retrofit", completou.

O ministro Carlos Lupi agradeceu a parceria entre governo estadual e federal e destacou que o prédio é uma luta antiga dos movimentos sociais.

"Diante da sensibilidade da governadora Raquel Lyra, que sabe que lá existem pessoas morando, o Estado irá recuperar o prédio em parceria com o Governo Federal para que se torne digno de moradia. Esse prédio é uma luta antiga dos movimentos sociais, e nós vamos estar pessoalmente empenhados. Quero agradecer à governadora pela oportunidade de fazer essa união", disse.

Programa Morar Bem PE

A revitalização faz parte do programa Morar Bem PE e será viabilizado através do Minha Casa Minha Vida.

Também ficou confirmado que o projeto de retrofit será apresentado pelo Estado por meio de um chamamento público.

O edifício

O Edifício Segadas Viana, que fica localizado no bairro de Santo Antônio, está ocupado, no momento, por 120 famílias do Movimento de Luta e Resistência pelo Teto (MLRT).

Quando as obras iniciarem, todos os moradores irão receber auxílio-moradia já com o novo valor de R$ 350, após o reajuste de 75%, sancionado na última semana pela chefe do Executivo estadual.